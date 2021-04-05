6 апреля: праздники, приметы и именинники

6 апреля церковь отмечает предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, в народе этот день известен как праздник Артемон – дери полоз.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 6 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают 6 апреля Артемий, Владимир, Мартин, Петр, Степан, Яков.

Предпразднство – день перед большим православным праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Так, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства и один день попразднства.

Предпразднство и попразднство отлагаются, если Благовещение выпадает на Страстной или Светлой седмице.

Накануне праздника все православные едут к вечере. В церквях в этот день принято освящать семена для посадки.

В этот день православная церковь чтит память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского. Он жил и проповедовал на заре христианства – в 1-2 веках. По старому календарю, в этот день еще был снег, который за ночь подмерзал. Те крестьяне, которые не успели сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

Также день 6 апреля связан с необычными обрядами. Было принято жечь во дворе и обходить хаты кругами, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.

А вечером начинали готовиться к большому празднику – Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела до обеда.

Если ночь 6 апреля теплая – то весна будет такая же.

Если в этот день выпала роса – будет хорошее просо.

Если пойдет снег – гречиха уродится, а ударит мороз – то вырастут и просо, и овес.

Дождь 6 апреля сулит хороший урожай и густую траву для скота.

После обеда нельзя физически работать.

6 апреля запрещено думать о плохом и желать кому-то зла.

Также не стоит ругаться, обижать других и сквернословить.

OBOZREVATEL ранее публиковал календарь церковных праздников на апрель 2021.