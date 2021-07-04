5 июля: праздник, приметы на Евсеев день и именинники

5 июля отмечается народный праздник Евсеев день. Именинники: Василий, Геннадий, Зина, Галактион, Ульяна.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 5 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В православной церкви 5 июля чтят память Евсевия, епископа Самосатского, который жил в 4 веке и прославился как защитник приверженцев православной веры.

Люди верили, что Евсеев день – лучшее время для чистки колодцев. По народным наблюдениям, если помыть колодец в этот день, то питьевая вода будет не только чистой, но обретет целебные свойства.

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Огородники 5 июля обычно посвящали день сельскохозяйственным делам: сеяли редис, а цветы обрабатывали от вредителей настоем чеснока или помидорных листьев.

Дождь пошел днем 5 июля – к хорошему урожаю.

Жаркий день на Евсевия – в декабре будут сильные морозы.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Осадки 5 июля – к богатому урожаю зерновых.

Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода.

5 июля не рекомендуется ходить по магазинам, чтобы не купить лишнего.

Запрещено в этот понедельник сплетничать и проецировать свой негатив на других людей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.