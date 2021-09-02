3 сентября: праздник, приметы на Фаддея Проповедника и именинники
3 сентября по народному календарю отмечается День Фаддея Проповедника.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины празднуют: Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил, Фаддей.День Фаддея Проповедника
В эту пятницу православная церковь чтит память святого Фаддея – апостола от семидесяти. Он родился в сирийском городе Эдессе и принял крещение в Иордане.
В народе праздник Фаддея Проповедника получил второе название Льняница из-за традиции убирать 3 сентября лен. Считалось, что за неаккуратную работу на этом поприще можно поплатиться здоровьем.
В старину лен выращивали чуть ли не в каждом дворе. Это растение необходимо для того, чтобы соткать льняное полотно и сделать из него одежду.
Так, в народе верили, что в этот день на свет выходит некая добрая сила, которая присматривает за полями. Именно поэтому нельзя беспокоить ее, а также пускать детей играть среди льна.
Кроме того, из этой ткани наши предки производили парусину, рыболовецкие снасти и канаты, а з льняного семени жали полезное масло.
3 сентября синее небо и много паутины, значит, еще четыре недели сохранится хорошая погода.
Куры линяют в этот день – к теплой зиме.
Много желудей лежит на земле – конец декабря будет снежным.
Запрещено слушать других людей. В этот день нужно поступать только по-своему.
Нельзя 3 сентября заплетать волосы, иначе они станут сухими и ломкими.
Не стоит в этот день лениться, обижать близких и сквернословить.
Также не рекомендуется девушкам выходить на улицу без причины, иначе есть риск не выйти замуж.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.