3 сентября: праздник, приметы на Фаддея Проповедника и именинники

3 сентября по народному календарю отмечается День Фаддея Проповедника.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Александр, Ефрем, Игнатий, Корнилий, Павел, Рафаил, Фаддей.

В эту пятницу православная церковь чтит память святого Фаддея – апостола от семидесяти. Он родился в сирийском городе Эдессе и принял крещение в Иордане.

Видео дня

В народе праздник Фаддея Проповедника получил второе название Льняница из-за традиции убирать 3 сентября лен. Считалось, что за неаккуратную работу на этом поприще можно поплатиться здоровьем.

В старину лен выращивали чуть ли не в каждом дворе. Это растение необходимо для того, чтобы соткать льняное полотно и сделать из него одежду.

Так, в народе верили, что в этот день на свет выходит некая добрая сила, которая присматривает за полями. Именно поэтому нельзя беспокоить ее, а также пускать детей играть среди льна.

Кроме того, из этой ткани наши предки производили парусину, рыболовецкие снасти и канаты, а з льняного семени жали полезное масло.

3 сентября синее небо и много паутины, значит, еще четыре недели сохранится хорошая погода.

Куры линяют в этот день – к теплой зиме.

Много желудей лежит на земле – конец декабря будет снежным.

Запрещено слушать других людей. В этот день нужно поступать только по-своему.

Нельзя 3 сентября заплетать волосы, иначе они станут сухими и ломкими.

Не стоит в этот день лениться, обижать близких и сквернословить.

Также не рекомендуется девушкам выходить на улицу без причины, иначе есть риск не выйти замуж.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных праздников на сентябрь.