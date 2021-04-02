3 апреля: праздники, приметы на Кирилла Катаника и именинники

3 апреля в народе отмечают праздник Кирилла Катаника, а в Украине и во всем мире – Всемирный день вечеринки.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 3 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают Владимир, Кирилл, Фома, Яков.

В церковном календаре 3 апреля – день почтения памяти святителя и епископа Кирилла Катанского (Сицилийского). В народе название этого праздника видоизменили и назвали Катаником, поскольку считалось, что 3 апреля – последняя возможность перед наступлением теплоты прокатиться на санках с гор по тающему снегу.

На Кирилла следует почистить санки и убирать на чердак или спрятать подальше в сарай, так как до следующей зимы они больше не пригодятся. Кроме того, в этот день сменяли теплые валенки на лапти.

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки (World Party Day), также известный как P-Day.

Теплый и ясный день – сухое и ветреное лето.

3 апреля загремела гроза – год выдастся очень урожайным.

Если в этот день идет дождь – летом засухи не будет.

Если в этот день еще лежит снег – лето будет плохим.

Ночью звезд не видно – в ближайшее время значительно потеплеет.

Категорически запрещено в этот день повышать голос на крик и ругаться. По примете, того, кто нарушит этот запрет, ждет несчастье.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Пасха в 2021 году выпадает на 4 апреля. О том, в чем ее отличие от православной, как отмечается и что под запретом, читайте в материале.