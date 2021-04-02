3 квітня: свята, прикмети на Кирила Катаніка й іменинники

3 квітня в народі відзначають свято Кирила Катаніка, а в Україні і в усьому світі – Всесвітній день вечірки.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 3 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають Володимир, Кирило, Фома, Яків.

У церковному календарі 3 квітня – день вшанування пам'яті святителя і єпископа Кирила Катанського (Сицилійського). У народі назву цього свята видозмінили і назвали Катаніком, оскільки вважалося, що 3 квітня – остання можливість перед настанням тепла покататися на санках із гір на снігу, що тане.

На Кирила варто почистити санки й сховати на горище або якомога далі в сарай, оскільки до наступної зими вони більше не знадобляться. Крім того, в цей день змінювали теплі валянки на постоли.

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки (World Party Day), також відоме як P-Day.

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

3 квітня загриміла гроза – рік видасться дуже врожайним.

Якщо в цей день іде дощ – влітку посухи не буде.

Якщо в цей день ще лежить сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – найближчим часом значно потеплішає.

Категорично заборонено в цей день підвищувати голос на крик і лаятися. За прикметою, того, хто порушить цю заборону, чекає нещастя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, католицький Великдень у 2021 році випадає на 4 квітня. Про те, в чому його відмінність від православного, як святкується і що під забороною, читайте в матеріалі.