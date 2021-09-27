28 сентября: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Во вторник, 28 сентября, отмечается народный праздник Никита Гусятник. Также на эту дату приходится иудейское торжество Шмини Ацерет и Симхат Тора. Именины празднуют Иван, Андрей, Николай, Виссарион, Никита, Дмитрий, Григорий, Мария, Людмила, Евдокия, Яков, Игнатий, Иосиф, Герасим, Семен, Леонид, Макар, Максим, Петр, Федот и Степан.

Считается, что по приметам этого дня можно судить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 28 сентября, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В православном церковном календаре 28 сентября – день почитания великомученика 4-го века Никиты Готфского. Приняв крещение, святой обличал язычников, за что его арестовали и стали пытать. Мученик был тверд в своей вере, и в итоге, в 372 году его казнили через сожжение. В житии указано, что огонь не опалил тело Никиты. Мощи святого впоследствии были перенесены в Константинополь.

Видео дня

В народе праздник прозвали Никита Гусятник, поскольку на это время приходилась охота на диких гусей, а также забой домашней птицы. По поведению гусей судили и о предстоящей погоде.

Шмини Ацерет – восьмой завершающий день праздника кущей Суккот, а Симхат Тора знаменует завершение годичного цикла чтения Торы и начало нового. В диаспоре эти два праздника отмечаются один за другим, в течение двух дней, в Израиле же празднование объединено в один день.

Согласно народным суевериям, 28 сентября не рекомендуется стричься и красить волосы, а также сочетаться браком. Кроме того, желательно отложить серьезную работу и новые начинания.

Гусь стоит над лужей, поджимая лапы, – будет мороз, полощется в воде – тепло.

Утки в пруду ныряют – будет дождь.

Дождь пошел – весна будет поздняя и дождливая.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие праздники отмечают православные в сентябре и октябре 2021 года в Украине. На первые два месяца осени приходится несколько важных дат.