27 сентября: какой праздник сегодня, приметы и именинники

В понедельник, 27 сентября, отмечается большой христианский праздник – Воздвижение Креста Господня. Также на эту дату приходится День воспитателя.

Православные именины сегодня празднуют мужчины по имени Иван. Считается, что по приметам 27 сентября можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать в этот день, читайте далее в OBOZREVATEL.

Воздвижение Креста Господня – один из двунадесятых (важнейших после Пасхи в православии) праздников. Он посвящен воспоминанию обретения Креста Господня возле горы Голгофы (4-й век – там, согласно Евангелию, был распят Сын Божий Иисус Христос.

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На Воздвижение верующие посещают богослужения в храмах, благодарят Бога за спасение и молятся о здравии. В этот день положено соблюдать строгий пост.

Ежегодно профессиональный праздник воспитателей отмечается 27 сентября. В этот день в Украине поздравляют всех работников учреждений дошкольного образования.

Конфликтовать с окружающими.

Тяжело работать.

Есть блюда из мяса, яиц, молока.

По поверью, также нельзя на Воздвижение начинать новое дело (будет неуспешным), отправляться в поездку (можно попасть не туда, куда планировалось), гулять на природе (есть угроза нападения змей). 27 сентября ворота и двери домов плотно закрывают, чтобы змеи не заползли внутрь на зимовье.

Гуси летят высоко – к высокому половодью, низко – к небольшому.

Ветер с севера – лето в следующем году будет теплым.

Пришли утренние заморозки на Воздвижение – к ранней зиме.

Резкое похолодание – к ранней весне.

Теплая погода – тепло будет до Покрова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие праздники отмечаются в сентябре 2021 в Украине. В начале осени православные христиане отмечают несколько важных дат.