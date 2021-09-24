Воздвижение Креста Господня 2021: дата, молитва и строгие запреты праздника

Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение, ежегодно отмечается 27 сентября. В 2021 году этот большой христианский праздник приходится на понедельник.

Он был установлен в память обретения креста, на котором был распят Иисус Христос. Верующие посещают Всенощное бдение и Божественную литургию, а также соблюдают строгий пост. О главных традициях и запретах Воздвижения читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Праздник Воздвижения посвящен событиям, которые произошли в четвертом веке. В 326 году мать римского императора Константина Великого царица Елена, которая отправилась в Иерусалим на поиски христианских реликвий, нашла крест, на котором был распят Иисус Христос, и гроб Спасителя – пещеру, где Сын Божий был погребен, а затем воскрес.

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Иерусалимский патриарх Макарий I – воздвиг (поднял) крест, чтобы все могли увидеть святыню. В честь этого великого события император Константин построил Храм Гроба Господня, который освятили 13 сентября, а 14 числа (27-го по новому стилю) установили празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В православных храмах на Воздвижение совершается всенощное бдение и Божественная литургия. Священнослужители выносят крест или его частицы, а верующие прикладываются к святыне. На аналое крест остается до отдания праздника Воздвижения (4 октября).

Людие молятся Господу, благодарят за спасение и просят о здравии для себя и своих близких.

Также принято освящать в храме воду и самодельные крестики, которые затем расставляют в доме и во дворе для защиты от нечистой силы.

Кроме того, на Воздвижение положено соблюдать строгий пост, даже если оно выпадает на воскресенье. "Кто на Воздвижение постится – тому семь грехов простится", "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется", – говорили в народе.

Ссориться, сквернословить.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Начинать важные дела – по поверью, они могут "заморозиться" на полпути.

Отправляться в дальний путь – иначе можно попасть не туда, куда нужно.

Также на Воздвижение опасались гулять на природе: считалось, что в это время змеи готовятся к зиме и могут напасть на того, кто их потревожил.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных православных праздников на сентябрь и октябрь 2021 года. В первые два месяца осени верующие в Украине отмечают ряд важных дат.