День воспитателя 2021 в Украине: дата, история и традиции праздника

День воспитателя в Украине ежегодно отмечается 27 сентября. В 2021 году эта дата приходится на понедельник.

Праздник также известен как Всеукраинский день дошкольных работников (дошкольного образования). И хотя отмечается он неофициально, с каждым годом пользуется все большей популярностью. OBOZREVATEL предлагает узнать историю Дня воспитателя и рассказывает о его главных традициях.

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День воспитателя в Украине стали отмечать с 2011 года, после утверждения постановления Кабинета министров N 629 от 13 апреля 2011 года, касающейся программы развития дошкольного образования до 2017 года, а также резолюции I Всеукраинского съезда работников дошкольного образования.

В День воспитателя в детских садах Украины проходят праздничные мероприятия, во время которых все их сотрудники – воспитатели, няни, преподаватели музыки, заведующие, охранники, повара – принимают поздравления и подарки.

Также в этот день воспитатели могут посещать профессиональные семинары и конференции, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

Первое дошкольное воспитательное учреждение появилось в начале 19 столетия в Шотландии. Так, в 1802 году педагог и философ Роберт Оуэн организовал так называемую "школу для малышей" в поселке Нью-Ланарк.

А название "детский сад" пришло из Германии – в 1837 году его придумал педагог Фридрих Фребель. Он говорил, что дети – это цветы жизни, которым нужен бережный уход и растить их должны садовницы. В Бад-Бланкенбурге он основал учреждение для развлечений и занятий детей дошкольного возраста, которое просуществовало около двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за Днепропетровской областью новый садик в форме пчелиных сот строится в Ривне. Учреждение будет рассчитано на 220 мест.