27 февраля: праздники, приметы и именинники

27 февраля празднуют народный праздник Кирилл Весноуказчик. Вмире этот день известен как Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 27 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Этот народный праздник получил свое название в честь святого равноапостольного Кирилла. Его прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Также существовал ряд традиций. Так, жители сел сгребали последний снег на поля, чтобы он растаял и напитал почву влагой. Для этого мужчины 27 февраля выходили в поле и специально утаптывали снег.

По завершении работ дома работников ждал сбитень – традиционный славянский горячий сладкий напиток, который славится своими целебными свойствами. Его варили из различных пряностей, меда и патоки.

Также в старые времена 27 февраля было принято угощать повитух. Женщины ходили навещать старух, которые принимали у них роды. А мужья в это время готовили для жен пиво из святой воды.

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.

Иногда этот праздник называют Всемирный день НКО. Традиционно 27 февраля отмечается проведением форумов, конференций, выставок и других мероприятий, на которых обсуждаются проблемы и подчеркиваются достижения неправительственных и некоммерческих организаций в деле построения гражданского общества, продвижения гражданских инициатив как части Программы устойчивого развития, провозглашенной ООН.

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Солнечный день 27 февраля указывает на теплое лето, а также обещает еще крепкие морозы в скором времени.

Если на улице слышно громкое пение птиц – к потеплению.

На поле осталось много снега – будет хороший урожай.

В эту субботу запрещено злорадствовать.

Также не стоит 27 февраля корить судьбу. Если что-то пошло не по плану – лучше смириться и не расстраиваться лишний раз.

Категорически нельзя срезать ногти, волосы, делать эпиляцию и подобное, иначе можно "укоротить" себе годы жизни.

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