27 февраля: праздники, приметы и именинники

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Праздники
7,8 т.
27 февраля: праздники, приметы и именинники

27 февраля празднуют народный праздник Кирилл Весноуказчик. Вмире этот день известен как Международный день полярного медведя и Всемирный день неправительственных организаций.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какой будет весна. О том, что нельзя делать 27 февраля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день отмечают: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Кирилл Весноуказчик

Этот народный праздник получил свое название в честь святого равноапостольного Кирилла. Его прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Также существовал ряд традиций. Так, жители сел сгребали последний снег на поля, чтобы он растаял и напитал почву влагой. Для этого мужчины 27 февраля выходили в поле и специально утаптывали снег.

По завершении работ дома работников ждал сбитень – традиционный славянский горячий сладкий напиток, который славится своими целебными свойствами. Его варили из различных пряностей, меда и патоки.

27 февраля в народе известен как Кирилл Весноуказчик

Также в старые времена 27 февраля было принято угощать повитух. Женщины ходили навещать старух, которые принимали у них роды. А мужья в это время готовили для жен пиво из святой воды.

Международный день полярного медведя

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты.

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя
Всемирный день неправительственных организаций

Иногда этот праздник называют Всемирный день НКО. Традиционно 27 февраля отмечается проведением форумов, конференций, выставок и других мероприятий, на которых обсуждаются проблемы и подчеркиваются достижения неправительственных и некоммерческих организаций в деле построения гражданского общества, продвижения гражданских инициатив как части Программы устойчивого развития, провозглашенной ООН.

Народные приметы 27 февраля

  • Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

  • Солнечный день 27 февраля указывает на теплое лето, а также обещает еще крепкие морозы в скором времени.

  • Если на улице слышно громкое пение птиц – к потеплению.

  • На поле осталось много снега – будет хороший урожай.

Что нельзя делать 27 февраля

  • В эту субботу запрещено злорадствовать.

  • Также не стоит 27 февраля корить судьбу. Если что-то пошло не по плану – лучше смириться и не расстраиваться лишний раз.

  • Категорически нельзя срезать ногти, волосы, делать эпиляцию и подобное, иначе можно "укоротить" себе годы жизни.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на март 2021 года.

УкраинаПраздникицерковьтрадициипраздник