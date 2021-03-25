26 марта: праздник, приметы на Никифоров день и именинники
26 марта отмечается народный праздник Никифоров день. Также в Украине празднуют День Национальной гвардии Украины.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 26 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именины 26 марта отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай.Никифоров день
26 марта почитают память патриарха Константинопольского Никифора, жившего в восьмом-девятом веках. Он был сановником при дворе византийской императрицы Ирины, участвовал в работе Седьмого Вселенского собора, а позже ушел в Мидикийский монастырь. В народе про этот день говорят "на Никифора".
С этого дня весна все больше вступает в свои права, солнце сильнее греет и топит снег.
Также на Никифора все женщины обретают чудотворную силу. Они могут защитить своих близких с помощью воды. Так, если помыть полы во всем доме, то никто из домочадцев не будет болеть. А если напоить детей и мужа водой, то они больше не заболеют или быстро излечатся от тяжелой болезни.
День Национальной гвардии Украины
Это профессиональный праздник всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии Украины. Праздник установлен учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.
На Никифора выпал туман – лето будет ненастным.
Если из березы течет много сока, то летние месяцы будут холодными и дождливыми.
Ранняя гроза и холодный ветер 26 марта – к прохладной весне.
Гуси вернулись из теплых краев – будет богатый урожай.
26 марта нельзя рубить деревья, поскольку это привлечет несчастья.
Запрещено ходить в лес и в поле, чтобы попусту не беспокоить матушку-землю.
Также в этот день нужно остерегаться острых предметов. Плохой приметой будет порезаться в эту пятницу.
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