26 марта: праздник, приметы на Никифоров день и именинники

26 марта отмечается народный праздник Никифоров день. Также в Украине празднуют День Национальной гвардии Украины.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 26 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 26 марта отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай.

26 марта почитают память патриарха Константинопольского Никифора, жившего в восьмом-девятом веках. Он был сановником при дворе византийской императрицы Ирины, участвовал в работе Седьмого Вселенского собора, а позже ушел в Мидикийский монастырь. В народе про этот день говорят "на Никифора".

С этого дня весна все больше вступает в свои права, солнце сильнее греет и топит снег.

Также на Никифора все женщины обретают чудотворную силу. Они могут защитить своих близких с помощью воды. Так, если помыть полы во всем доме, то никто из домочадцев не будет болеть. А если напоить детей и мужа водой, то они больше не заболеют или быстро излечатся от тяжелой болезни.

День Национальной гвардии Украины

Это профессиональный праздник всех военнослужащих и лиц гражданского персонала Национальной гвардии Украины. Праздник установлен учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

На Никифора выпал туман – лето будет ненастным.

Если из березы течет много сока, то летние месяцы будут холодными и дождливыми.

Ранняя гроза и холодный ветер 26 марта – к прохладной весне.

Гуси вернулись из теплых краев – будет богатый урожай.

26 марта нельзя рубить деревья, поскольку это привлечет несчастья.

Запрещено ходить в лес и в поле, чтобы попусту не беспокоить матушку-землю.

Также в этот день нужно остерегаться острых предметов. Плохой приметой будет порезаться в эту пятницу.

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