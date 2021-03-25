26 березня: свято, прикмети на день Никифора і іменинники

26 березня відзначається народне свято д ень Никифора. Також в Україні святкують День Національної гвардії України.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 26 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 26 березня відзначають Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Микола.

26 березня вшановують пам'ять патріарха Константинопольського Никифора, який жив у восьмому-дев'ятому століттях. Він був сановником при дворі візантійській імператриці Ірини, брав участь в роботі Сьомого Вселенського собору, а пізніше пішов у Мидикійський монастир. У народі про цей день говорять "на Никифора".

З цього дня весна все більше вступає у свої права, сонце сильніше гріє і топить сніг.

Також на Никифора всі жінки мають чудотворну силу. Вони можуть захистити своїх близьких за допомогою води. Так, якщо помити підлогу в усьому будинку, то ніхто з сім'янинів не хворітиме. А якщо напоїти дітей і чоловіка водою, то вони більше не захворіють або швидко вилікуються від важкої хвороби.

День Національної гвардії України

Це професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України. Свято встановлене враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки й оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку.

На Никифора випав туман – літо буде непогожим.

Якщо з берези тече багато соку, то літні місяці будуть холодними й дощовими.

Рання гроза і холодний вітер 26 березня – до прохолодної весни.

Гуси повернулися з вирію – буде багатий урожай.

26 березня не можна рубати дерева, оскільки це приверне нещастя.

Заборонено ходити в ліс і в поле, щоб даремно не турбувати матінку-землю.

Також в цей день потрібно остерігатися гострих предметів. Поганою прикметою буде порізатися в цю п'ятницю.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.