25 мая: праздник, приметы на Епифанов день и именинники

25 мая в народе празднуют Епифанов день. Именины отмечают: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Евдокия.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

25 мая православная церковь отмечает память святителя Епифания Кипрского, жившего в 4 веке. Он известен также как писатель и богослов-полемист.

В народе этот праздник также назвали Рябиновкой – в честь одного из самых любимых деревьев наших предков. В этот день зародилась традиция у девушек подходить к дереву в красных платьях, чтобы попросить рябину защитить дом от пожаров. Об этом молились и святому Епифанию.

Считалось, что рябина защищает не только от пожара, но и от сглаза и других несчастий, поэтому ее всегда сажали под окнами дома. Также, по поверью, веточка рябины помогает найти дорогу домой заблудившемуся в лесу.

Красный рассвет сулит лето без дождей и с пожарами, а вот если утро выдалось пасмурным, все лето будет с осадками.

Ясное и сухое утро на 25 мая – к засушливому лету.

Цветет рябина – к хорошему урожаю, если на этом дереве к 25 мая много цветов, то можно ждать хороший урожай льна.

Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.

В этот день нельзя трогать и срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду.

Также запрещается стричь ногти и волосы, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Не стоит отказывать в милостыне – все пожертвование потом вернется.

Также нельзя переступать кости, разбросанные на дороге.

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