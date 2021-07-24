25 июля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

Obozrevatel
Obozrevatel
Праздники
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25 июля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

25 июля в православной церкви – День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов. В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают в этот день: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов отмечается православными церквями на 6-ю Неделю по Пятидесятнице. В 2021 году праздник выпал на 25 июля.

Видео дня

В этот день православная церковь прославляет веру, которую утвердили участники Вселенских соборов, и вспоминает те ереси, которые они осудили.

В 2021 году День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов выпал на 25 июля

Также Собор принял 20 канонов (правил), касающихся разных сторон церковной жизни.

Прокл Плакальщик

Название народного праздника Прокл Плакальщик связано с тем, что с этого дня начинали выпадать большие росы. Из-за обилия влажности урожай "плакал", то есть, начинал портиться и гнить.

Поэтому люди старались этот день посвятить работам в огороде и поле: убирали урожай, спешили заготовить сено на зиму.

25 июля люди стараются посвятить день работам в огороде и поле

При этом, роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Ее собирали с ранней зари, а потом умывались и протирали глаза. Считалось, что этот ритуал не только улучшит зрение, но и прибавит ума.

Народные приметы на 25 июля

  • Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.

  • Если росы нет, то стоит ожидать скорого ненастья.

  • Если 25 июля на лугах много росы – год будет счастливым.

  • Ночная роса не просыхает – быть грозе.

  • Желтые листья на деревьях в Проклов день – ждите раннюю осень.

Что нельзя делать 25 июля

  • В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать и шить.

  • Запрещается ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

  • Не нужно 25 июля брать и давать деньги в долг.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.

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