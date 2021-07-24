25 июля: праздники, что нельзя делать, приметы и именинники

25 июля в православной церкви – День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов. В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 25 июля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины отмечают в этот день: Антон, Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов отмечается православными церквями на 6-ю Неделю по Пятидесятнице. В 2021 году праздник выпал на 25 июля.

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В этот день православная церковь прославляет веру, которую утвердили участники Вселенских соборов, и вспоминает те ереси, которые они осудили.

Также Собор принял 20 канонов (правил), касающихся разных сторон церковной жизни.

Название народного праздника Прокл Плакальщик связано с тем, что с этого дня начинали выпадать большие росы. Из-за обилия влажности урожай "плакал", то есть, начинал портиться и гнить.

Поэтому люди старались этот день посвятить работам в огороде и поле: убирали урожай, спешили заготовить сено на зиму.

При этом, роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Ее собирали с ранней зари, а потом умывались и протирали глаза. Считалось, что этот ритуал не только улучшит зрение, но и прибавит ума.

Сильная роса и утренний туман на Прокла предвещают ясную погоду в ближайшие дни.

Если росы нет, то стоит ожидать скорого ненастья.

Если 25 июля на лугах много росы – год будет счастливым.

Ночная роса не просыхает – быть грозе.

Желтые листья на деревьях в Проклов день – ждите раннюю осень.

В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать и шить.

Запрещается ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

Не нужно 25 июля брать и давать деньги в долг.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на июль 2021 года.