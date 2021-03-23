24 марта: что нельзя делать, приметы и именинники

В народном календаре 24 марта – праздник Ефимов день. Именины отмечают: Василий, Георгий, Иван.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 24 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

В эту среду по церковному календарю почитается святой Евфимий. В народе этот день также называют птичьим праздником, поскольку именно 24 марта птицы массово начинают возвращаться из теплых краев.

В старину люди верили, что в птичий день вся талая вода становится целительной. Ее приравнивали к святой воде и старались запастись на будущее. Так, наши предки собирали снег, после чего хранили талую воду целый год без страха, что она испортится.

Также считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз подает голос. Существовал интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Ночью появился иней – к теплой погоде днем.

Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю – к дождю.

Утки и грачи прилетели – вскоре наступит тепло, а вот если их долго нет – холода еще будут.

Потепление в конце марта – будет теплое лето.

Если к этому дню завелись мыши на поле, стоит готовиться к неурожайному году.

В этот день нельзя оставлять детей без присмотра родителей. Суеверие гласит, что тогда они вырастут плаксивыми и нервными.

Также в эту среду не стоит ругаться с пожилыми родственниками, поскольку помириться быстро не удастся.

Беременным женщинам не рекомендуется давать яйца взаймы, иначе роды пройдут не совсем гладко.

Также плохой приметой является 24 марта прикасаться к березам.

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