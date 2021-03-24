24 березня: що не можна робити, прикмети й іменинники

У народному календарі 24 березня – свято Єфимів день. Іменини відзначають: Василь, Георгій, Іван.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 24 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цієї середи за церковним календарем відзначається святий Євфимій. У народі цей день також називають пташиним святом, оскільки саме 24 березня птахи масово починають повертатися з теплих країв.

За старих часів люди вірили, що в пташиний день вся тала вода стає цілющою. Її прирівнювали до святої води й намагалися запастися на майбутнє. Так, наші предки збирали сніг, після чого зберігали талу воду цілий рік без страху, що вона зіпсується.

Також вважали, що на Єфимія ранкова зозуля вперше подає голос. Існував цікавий звичай: зачувши пташку, потрібно було задзвеніти грошима, щоб вони водилися і надалі.

Вночі з'явився іній – до теплої погоди вдень.

Граки в'ються високо зграями та опускаються стрілою на землю – до дощу.

Качки й граки прилетіли – незабаром настане тепло, а ось якщо їх довго немає – ще буде холодно.

Потепління наприкінці березня – буде тепле літо.

Якщо до цього дня завелися миші на полі, варто готуватися до неврожайного року.

У цей день не можна залишати дітей без нагляду батьків. Забобон говорить, що тоді вони виростуть плаксивими та нервовими.

Також у цю середу не варто сваритися з літніми родичами, оскільки помиритися швидко не вдасться.

Вагітним жінкам не рекомендується давати яйця в борг, інакше пологи пройдуть не зовсім гладко.

Також поганою прикметою є 24 березня торкатися до беріз.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.