23 марта: праздник, приметы и именинники

23 марта отмечается народный праздник Василиса – вешней воды указательница. Именинники этого дня: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Ника, Павел.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 23 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день православная церковь чтит память всех Коринфских мучеников. Народ выбрал мученицу Василису и посвятил ей день 23 марта как повелительнице вешних вод. Люди верили, что святая Василиса наделяет весенние ручьи памятью и способностью видеть тайное. Ей молились, чтобы не было наводнения. А если талая вода все-таки подтопила дом или погреб, то говорили, что это за совершенные в прошедшем году грехи.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а природа пробуждается.

23 марта считался магическим днем, поэтому в этот день проводили свои обряды. С утра до вечера в домах крестьян горела красная свеча или лампада. Также люди окуривали дома мирой и окропляли углы святой водой.

Пушистые облака, быстро бегущие по небу, обещают тепло и дождь.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю.

Пасмурная погода – будет отличный урожай льна.

К этому дню вернулись журавли – весна вступит в свои права и растает последний снег.

Если в небе кружит жаворонок – вскоре появится первая трава.

В этот день нужно отказаться от любых покупок.

Также не рекомендуется делать операции и другие хирургические вмешательства.

На 23 марта не стоит планировать посещение зубного врача.

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