23 березня: свято, прикмети й іменинники

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Obozrevatel
Свята
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23 березня: свято, прикмети й іменинники

23 березня відзначається народне свято Василина – весняної води вказівниця. Іменинники цього дня: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Ніка, Павло.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 23 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Василина – весняної води вказівниця

У цей день православна церква вшановує пам'ять усіх коринфських мучеників. Народ вибрав мученицю Василину і присвятив їй день 23 березня як володарці весняних вод. Люди вірили, що свята Василина наділяє весняні струмки пам'яттю і здатністю бачити таємне. Їй молилися, щоб не було повені. А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.

23 березня в народі вважали магічним днем

23 березня вважали магічним днем, тому в цей день проводили свої обряди. З ранку до вечора в будинках селян горіла червона свічка або лампада. Також люди обкурювали будинку миром й окропляли кути святою водою.

Народні прикмети 23 березня

  • Пухнасті хмари, що швидко біжать по небу, обіцяють тепло і дощ.

  • Гроза в цей день – до гарного урожаю.

  • Похмура погода – буде відмінний урожай льону.

  • До цього дня повернулися журавлі – весна вступить у свої права і розтане останній сніг.

  • Якщо в небі кружляє жайворонок – незабаром з'явиться перша трава.

Що не можна робити 23 березня

  • У цей день потрібно відмовитися від будь-яких покупок.

  • Також не рекомендується робити операції та інші хірургічні втручання.

  • На 23 березня не варто планувати візит до зубного лікаря.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.

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