23 березня: свято, прикмети й іменинники

23 березня відзначається народне свято Василина – весняної води вказівниця. Іменинники цього дня: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Ніка, Павло.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 23 березня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У цей день православна церква вшановує пам'ять усіх коринфських мучеників. Народ вибрав мученицю Василину і присвятив їй день 23 березня як володарці весняних вод. Люди вірили, що свята Василина наділяє весняні струмки пам'яттю і здатністю бачити таємне. Їй молилися, щоб не було повені. А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.

23 березня вважали магічним днем, тому в цей день проводили свої обряди. З ранку до вечора в будинках селян горіла червона свічка або лампада. Також люди обкурювали будинку миром й окропляли кути святою водою.

Пухнасті хмари, що швидко біжать по небу, обіцяють тепло і дощ.

Гроза в цей день – до гарного урожаю.

Похмура погода – буде відмінний урожай льону.

До цього дня повернулися журавлі – весна вступить у свої права і розтане останній сніг.

Якщо в небі кружляє жайворонок – незабаром з'явиться перша трава.

У цей день потрібно відмовитися від будь-яких покупок.

Також не рекомендується робити операції та інші хірургічні втручання.

На 23 березня не варто планувати візит до зубного лікаря.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на березень 2021 року.