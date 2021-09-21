22 сентября: праздники, приметы и именинники

В среду, 22 сентября, отмечается церковный праздник День памяти Иоакима и Анны, или, в народе, Аким и Анна. Также на эту дату приходится День осеннего равноденствия. Православные именины празднуют Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей.

Считается, что по приметам этого дня можно узнать, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 22 сентября, читайте далее в OBOZREVATEL.

Православная церковь 22 сентября чтит память святых Иоакима и Анны. По преданию, они были родителями Пресвятой Богородицы. У них долго не было детей и однажды им явился ангел и возвестил, что вскоре у Анны родится ребенок, о котором узнает весь мир. Когда родилась Дева Мария, святые дали обет посвятить ее Богу: в трехлетнем возрасте они отдали ее на служение в Иерусалимский храм.

Видео дня

Праведные Иоаким и Анна считаются заступниками рожениц и бездетных женщин. В старину в этот праздник чествовали молодых матерей, а также повивальных бабок. А те женщины, у которых еще не было детей, молились святым о рождении малыша.

В момент осеннего равноденствия центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В 2021 году это произойдет в 22:20 по Киеву. В старину в этот день отмечали праздник урожая и прощались с летним теплом.

Ссориться с окружающими, сквернословить, говорить и думать плохо о ком-либо.

Брать и давать деньги в долг.

Начинать новые дела.

Отказывать в помощи.

Грустить.

Листья с вишен еще не опали – к теплой погоде.

Выпал снег – к плохому урожаю в следующем году.

Много паутины – зима будет морозная.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на сентябрь 2021 года. В начале осени православные украинцы отмечают несколько важных дат.