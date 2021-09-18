19 сентября: какой праздник отмечается, приметы и именинники

В воскресенье, 19 сентября, в Украине отмечается большой церковный праздник – воспоминание о Чуде архангела Михаила в Хонех, или Михайлово чудо. Православные именины празднуют Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 19 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.

Православная церковь 19 сентября отмечает воспоминание о Чуде архангела Михаила в Хонех – одного из главных в христианстве ангелов. Праздник был установлен в память о чудесах, которые произошли в храме, построенном в его честь.

В этот день верующие отправляются на богослужение и молятся архангелу Михаилу. В старину на Михайлово чудо устраивали гуляния и ходили друг к другу в гости.

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Работать.

Стирать, убирать.

Злиться, сквернословить, конфликтовать с окружающими.

Суеверные люди считают, что на Михаила нельзя мыть голову, чтобы "ум не смыть", а также выбрасывать остатки еды – их нужно отдать бедным.

Листья осины падают "лицом" вверх – к холодной зиме, "изнанкой" – к теплой.

В Михайлов день может совершиться любое чудо.

Теплая и ясная погода – к теплой осени.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени в Украине отмечают несколько больших праздников.