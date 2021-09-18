19 сентября: какой праздник отмечается, приметы и именинники
В воскресенье, 19 сентября, в Украине отмечается большой церковный праздник – воспоминание о Чуде архангела Михаила в Хонех, или Михайлово чудо. Православные именины празднуют Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
Считается, что по приметам этого дня можно определить, какой будет погода в ближайшее время. Что можно и что нельзя делать 19 сентября, читайте в материале OBOZREVATEL.Михайлово чудо
Православная церковь 19 сентября отмечает воспоминание о Чуде архангела Михаила в Хонех – одного из главных в христианстве ангелов. Праздник был установлен в память о чудесах, которые произошли в храме, построенном в его честь.
В этот день верующие отправляются на богослужение и молятся архангелу Михаилу. В старину на Михайлово чудо устраивали гуляния и ходили друг к другу в гости.
Работать.
Стирать, убирать.
Злиться, сквернословить, конфликтовать с окружающими.
Суеверные люди считают, что на Михаила нельзя мыть голову, чтобы "ум не смыть", а также выбрасывать остатки еды – их нужно отдать бедным.
Листья осины падают "лицом" вверх – к холодной зиме, "изнанкой" – к теплой.
В Михайлов день может совершиться любое чудо.
Теплая и ясная погода – к теплой осени.
Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на сентябрь 2021 года. В начале осени в Украине отмечают несколько больших праздников.