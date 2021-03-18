19 марта: праздники, приметы на Константиновы круги и именинники

19 марта отмечается народный праздник Константиновы круги. Мир празднует Международный день клиента.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 19 марта, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 19 марта: Аркадий, Елена, Иисус, Константин, Максим, Федор, Юлиан.

У этого праздника есть и другие названия – Константинов день (в честь святого), а также День кругов вокруг колодца. Название "Круги" день получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.

Этот обряд проводили для того, чтобы талая вода не проникла внутрь, а вода в колодце оставалась чистой. Кроме того, первым это должен был сделать мальчик по имени Константин. Считалось, что это зарядит воду здоровьем и крепостью духа.

На Константиновы круги также наблюдали за птицами. Считалось, что ласточка и белый аист приносят весну.

В этот день все люди ходили в баню, чтобы выразить свое почтение воде.

Существует еще один любопытный обряд – не доедать свой ужин, а остатки еды высыпать в колодец. Недоедки, по поверьям, были лакомым гостинцем для умерших родственников.

Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в самых разных сферах – привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. В этот день владельцы бизнеса во всем мире имеют возможность выразить признательность своим потребителям, отблагодарив их за сотрудничество.

Облака быстро и высоко плывут – к хорошей погоде.

Если в этот день мороз, то впереди еще сорок утренних заморозков.

Услышать стук дятла – к поздней весне.

Если увидеть белого зайца – вскоре пойдет снег.

19 марта появились пролески – можно приступать к посевным работам.

Нельзя никому рассказывать сны с 18 на 19 марта, поскольку они могуг сбыться в течение восьми дней.

В этот день запрещается пить воду из чужого колодца.

Также запрещается подходить к колодцам беременным, поскольку женщина в положении, по верованию наших предков, оскверняет воду.

Нельзя 19 марта сквернословить и пьянствовать.

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