18 мая: праздники, приметы на Арину Капустницу и именинники

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Праздники
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18 мая: праздники, приметы на Арину Капустницу и именинники

18 мая отмечается народный праздник День Арины Капустницы. В мире празднуют Международный день музеев.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 18 мая: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

День Арины Капустницы

В этот день отмечается память Арины Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии.

Девушка приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель – Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и она, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

Названия "Капустница" и "Рассадница" праздник получил за то, что с 18 мая начинали высаживать рассаду капусты.

18 мая отмечается народный праздник День Арины Капустницы.
Международный день музеев

Ежегодно 18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев (International Museum Day). Он появился в 1977 году. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Главная цель этого праздника – охрана и популяризация природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального.

Народные приметы 18 мая

  • Зацвела черемуха – скоро похолодает.

  • Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

  • Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

  • Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.

  • Ненастье в этот день – к хорошему урожаю хлеба.

  • Идет дождь с перерывами – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 18 мая

  • Не стоит есть или готовить блюда из капусты.

  • Мужчинам-огородникам нельзя высаживать капусту, этим должны заниматься только женщины.

  • Также на Арину нельзя ссориться и ругаться бранными словами.

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