18 мая: праздники, приметы на Арину Капустницу и именинники

18 мая отмечается народный праздник День Арины Капустницы. В мире празднуют Международный день музеев.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 18 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 18 мая: Варлаам, Ефрем, Ирина, Яков.

В этот день отмечается память Арины Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. Она родилась в 1 веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии.

Девушка приняла христианство. Когда ее отец оставил свой пост, на его место пришел другой правитель – Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и она, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

Названия "Капустница" и "Рассадница" праздник получил за то, что с 18 мая начинали высаживать рассаду капусты.

Ежегодно 18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев (International Museum Day). Он появился в 1977 году. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться более чем в 150 странах. Главная цель этого праздника – охрана и популяризация природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального.

Зацвела черемуха – скоро похолодает.

Чем раньше зацвела черемуха, тем жарче будет лето.

Если на черемухе много цвета, то лето будет дождливое.

Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь.

Ненастье в этот день – к хорошему урожаю хлеба.

Идет дождь с перерывами – к ухудшению погоды.

Не стоит есть или готовить блюда из капусты.

Мужчинам-огородникам нельзя высаживать капусту, этим должны заниматься только женщины.

Также на Арину нельзя ссориться и ругаться бранными словами.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021 года.