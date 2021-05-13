14 мая: праздник, приметы на Еремея Запашника и именинники

14 мая по народному календарю отмечается праздник Еремей Запашник. Именины отмечают в эту пятницу Акакий, Вата, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 14 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник получил название по имени святого Иеремии – второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете. Народная форма имени Иеремия – Еремей, так что крестьяне называли его Еремей Запашник или Еремей Запрягальник.

Этот народный праздник имел для людей большое значение. 14 мая начинались важнейшие сельскохозяйственные работы – вспашка полей и их засев (на Еремея как раз заканчивали пахоту и начинали сеять). Этот период был изнурительным, поэтому многие просили помощи у пророка Иеремии.

В народе верили, что в это время он запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обратился к нему с молитвой. Поэтому его и прозвали в народе Запрягальником. Очевидно, основано такое поверье на созвучии одной из народных форм имени, Яремы со словом "ярмо".

Облачная погода 14 мая – примета к тому, что зима придет рано и будет очень морозной.

Ясная погода – будет хороший урожай.

Если муравьи сытые и чистые – пшеница уродится.

Еловые шишки краснеют, а сосновые становятся зелеными – можно сеять ячмень.

Запрещено в этот день давать взаймы зерно и различные семена. Если нарушить этот запрет, то есть вероятность, что тогда не будет урожая в этом году.

Также на Еремея ничего нельзя давать в долг (в том числе, мелочь и еду).

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