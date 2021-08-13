14 августа: праздники, приметы на Маковея и именинники

14 августа церковь отмечает сразу несколько праздников. У верующих этот день знаменует начало Успенского поста. Кроме того, в субботу празднуют Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня и Медовый Спас.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 14 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именинники 14 августа: Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

Успенский пост длится с 14 по 28 августа перед большим праздником Успения Божией Матери. По важности его приравнивают к Великому посту.

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Постящиеся в этот промежуток времени полностью исключают из своего рациона молочные, мясные и рыбные блюда, яйца, выпечку, сладости. По выходным в меню можно включить растительное масло.

Сын Божий освятил Крест своими страданиями. С тех пор в нем стала проявляться чудодейственная сила. 14 августа из храмов выносят Крест и поклоняются ему.

Предполагается, что Животворящий Крест появился в Константинополе в IX веке. Обычай износить Честное Древо Креста, то есть крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос, на дороги и улицы был предназначен для освящения мест и в отвращение болезней.

Честное Древо Креста также называют "Животворящий Крест", "Крест Господень" и "Животворящее Древо".

На эту субботу припадает первый из трех Спасов, которые празднуются в православной религии в первой половине августа. Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа.

В церковном календаре этот праздник называется днем семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за веру в Бога.

С этого дня могут есть мед те, кто придерживался поста. Наши предки, по поверьям, начинали собирать мед и мак, из которых потом делали выпечку.

Сегодня люди ходят в церковь освящать только мед, хлеб и воду, а также специальные обереги-маковейчики, потому это событие и называется Медовый спас.

Какая погода выпала на 14 августа – таким будет и 28 августа.

Если в этот день поднялся ветер – зима будет холодной и снежной.

Дождь пошел – в поле выходить не стоит.

Розы отцвели – к холодам.

Если малина в лесу крупная – пора озимые сеять.

На Маковея начинается строгий Успенский пост, поэтому стоит употреблять лишь постную пищу.

Также нельзя купаться в этот день и проводить шумные гуляния.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и вообще допускать дурные мысли.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный православный календарь на август 2021 года. На последний месяц лета приходится несколько постов и больших церковных праздников.