13 августа: праздник, приметы на Евдокимов день и именинники

13 августа в народе отмечают Евдокимов день. За рубежом празднуют Всемирный день левшей.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 13 августа, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют 13 августа: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

13 августа православные верующие почитают память Евдокима Каппадокиянина – праведника, жившего в IX веке в Азии при царствовании императора Феофила. Святой получил воспитание в благородной семье, отличался прилежностью и послушанием.

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За свою короткую жизнь – 33 года – праведник заботился об обездоленных людях, оберегал вдов и сирот. После смерти у его гроба люди получали исцеление.

В народе Евдокима считают покровителем семьи.

По традиции, 13 августа люди пекли пироги из репы и делали квас. Кроме того, нужно было обязательно заговорить борону в этот день, чтобы при полевых работах не сломались зубья.

Этот праздник начали отмечать с 1992 года. Всемирный день левшей стал инициативой британского Клуба левшей, который был создан в 1990 году.

Эта дата призвана привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире. По сей день во многих школах стремятся переучить детей, чтобы те писали правой рукой. Это вызывает стресс в учеников и понижает успеваемость.

Муравьи закрывают вход в муравейник – к дождю.

Погода ветреная – зима будет со снегом.

Если в воздухе летает паутина – то жара простоит еще долго.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Густой туман стоит над лесом – будет хороший урожай грибов.

В этот день не следует начинать ссоры в доме.

Не рекомендуется 13 августа ехать в путешествие или командировку, а также делать важные покупки.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

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