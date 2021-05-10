11 мая: праздники, приметы и именинники
11 мая православные христиане празднуют Радоницу. В народе жеотмечается Максимов день, которого наши предки называли Максим-березосок.
Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 11 мая, читайте в материале OBOZREVATEL.
Именинники: Кирилл, Максим, Анна, Виталий.Радоница
11 мая православные христиане отметят Радоницу – поминовение усопших, что также называют Проводы или Гробки, в зависимости от регионов. В церковных календарях Радоница всегда припадает на вторник, то есть на 9-й день после Пасхи.
Церковь призывает в этот день не углубляться в скорбь и переживания, но вспоминать о том, что Христос Воскрес, победил смерть, утвердив жизнь и всеобщее воскресение.
В народе 11 мая отмечался Максимов день, или Березосок. В это время активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток использовали не только для употребления, но и для лечения многих хворей.
В ясную погоду нужно березовый сок собирать – он более целебный.
На Максима дует южный ветер – лето будет грозовым.
Ночь теплая и звездная предвещает хороший урожай.
Ясный восход солнца – к ясному лету.
Не рекомендуется именно в этот день прокалывать уши, ведь через некоторое время можно потерять слух.
Никому не рассказывайте о своей помолвке, ведь брак может быстро распасться.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на май 2021.