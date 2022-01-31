1 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Макария, приметы и именинники

Во вторник, 1 февраля православные в Украине отмечают память преподобного Макария Великого Египетского. Также на эту дату выпадает Китайский Новый год.

Именины празднуют Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор, Савва. А по приметам судят о том, какой будут весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.

Память преподобного Макария Великого Египетского

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Православные украинцы 1 февраля чтят память преподобного Макария Великого – святого 4-го века, ученика Антония Великого, отшельника, автора духовных бесед, молитв, наставлений и посланий.

В народном календаре 1 февраля – Макарьев день. По этому дню определяли, какой будет весна.

Китайский Новый год празднуют по лунному календарю – он наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Китае и других странах Восточной Азии праздник отмечают в течение двух недель.

Согласно народным приметам, 1 февраля нельзя заниматься тяжелой работой, носить одежду черного цвета, стричь волосы, ругаться и злословить.

Погода ясная – весна будет красная (ранняя и теплая).

Метель – весна придет нескоро.

Звездное неба – к долгой зиме.

Снег тает – к скорому приходу весны.

Солнечно – весна придет скоро, а февраль будет теплым и погожим.

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