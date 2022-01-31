1 февраля: какой праздник отмечают, что нельзя делать на Макария, приметы и именинники
Во вторник, 1 февраля православные в Украине отмечают память преподобного Макария Великого Египетского. Также на эту дату выпадает Китайский Новый год.
Именины празднуют Антон, Арсений, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор, Савва. А по приметам судят о том, какой будут весна. Что можно и что нельзя делать в праздник, выяснил OBOZREVATEL.Какие праздники отмечают 1 февраля
Память преподобного Макария Великого Египетского
Новый год по восточному календарю
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Всемирный день хиджаба
Национальный день свободы в США
Православные украинцы 1 февраля чтят память преподобного Макария Великого – святого 4-го века, ученика Антония Великого, отшельника, автора духовных бесед, молитв, наставлений и посланий.
В народном календаре 1 февраля – Макарьев день. По этому дню определяли, какой будет весна.
Китайский Новый год празднуют по лунному календарю – он наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Китае и других странах Восточной Азии праздник отмечают в течение двух недель.
Согласно народным приметам, 1 февраля нельзя заниматься тяжелой работой, носить одежду черного цвета, стричь волосы, ругаться и злословить.
Погода ясная – весна будет красная (ранняя и теплая).
Метель – весна придет нескоро.
Звездное неба – к долгой зиме.
Снег тает – к скорому приходу весны.
Солнечно – весна придет скоро, а февраль будет теплым и погожим.
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