Китайский Новый год 2022: история, традиции и запреты праздника

Во вторник, 1 февраля Новый год наступит по китайскому календарю. Его символом будет Черный Водяной Тигр – символ перемен, непостоянства и целеустремленности.

Китайский Новый год, или "Чуньцзе" (праздник весны), имеет древнюю историю и отмечается в течение двух недель. О главных традициях и запретах празднования рассказывает OBOZREVATEL.

Китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года в 05:03 (время по Пекину). Это соответствует 31 января 23:03 киевского времени.

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Согласно древней легенде, каждый год мифическое чудовище Нянь (переводится как "год") наведывалось в селения, где уничтожало запасы пищи и нападало на животных и людей, особенно маленьких детей. Поэтому люди уходили в горы, оставляя для Няня еду у порога.

Но однажды выяснилось, что зверь боится красного цвета и шума. Так в Китае появилась традиция отмечать Новый год шумными гуляниями и фейерверками, надевая одежду красного цвета.

В Восточной Азии Новый год является одним из самых популярных праздников, который отмечают в течение 15 дней. Накануне принято делать генеральную уборку и вешать на двери специальные записки с пожеланиями, написанные на красной бумаге.

В Новый год за столом собирается вся семья. Из блюд обязательно подают китайские пельмени цзяоцзы и рыбу. Детям дарят красные конверты с деньгами и открытками.

С наступлением Нового года китайцы запускают салюты и петарды, совершают ритуалы подношения предкам, а также начинают посещать родственников и друзей. Официальные выходные по случаю Нового года в Китае в 2022-м продлятся с 31 января по 6 февраля.

Считается, что в новогоднюю ночь нельзя спать, чтобы не упустить свое счастье. Чем веселей отметишь праздник – тем счастливей будет год, поэтому нельзя плакать и расстраиваться, особенно детям.

Кроме того, в первые три дня нового года не рекомендуется делать уборку, мыть полы и голову, чтобы не "смыть" удачу. Также нельзя пользоваться ножницами, ломать что-либо, пить лекарства, есть кашу, подавать к столу груши, брать деньги в долг или в кредит.

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