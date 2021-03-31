1 апреля: праздники, приметы и именинники

1 апреля католическая церковь отмечает Великий четверг. В народе праздник – Дарья Грязная. В мире – День смеха.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 1 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины 1 апреля отмечают: Дарья, Иван, Мариан, София.

В этом году на 1 апреля выпала важная дата в западной христианской традиции – Великий четверг. Этот день связан с вечерей Иисуса Христа с учениками перед его крестными страданиями.

В Великий четверг в церкви после вечерни совершается литургия Василия Великого, а после нее совершается обряд "Умовения ног", напоминающий о том, что Христос на Тайной вечери умыл ноги апостолам. Общая трапеза и чин после литургии особенные, поскольку даже самые строгие уставы разрешают ради этого смягчить пост.

В церковном календаре это дата почтения памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. В народе этот день назвали "грязным" из-за тающего снега, который превращал грунтовые дороги в грязь.

1 апреля также пытались задобрить домового, который, по поверью, просыпался к этому дню. Кроме традиционного угощения в виде молока, каши и кусочка хлеба, домового нужно было порадовать чем-то смешным. К примеру, рассказать ему шутку или анекдот. Люди верили, что если этого не сделать, что домовой начнет проказничать.

Также на Дарью Грязную следует молиться святой о благополучии и счастье в браке.

День дурака (April Fools' Day) или День смеха – это международный праздник, в который принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Какая погода будет в этот день, таким будет и 1 октября.

Какова Дарья – таков Покров (14 октября).

Если ночью 1 апреля не видно звезд – следует ждать потепления.

Если в этот день ясно и тепло, то лето будет сухим и ветреным.

В этот день начала цвести верба – год будет урожайный.

Нельзя в этот день оглядываться на женские голоса.

Нельзя думать о плохом, плакать и грустить.

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