1 квітня: свята, прикмети й іменинники

1 квітня католицька церква відзначає Великий четвер. У народі свято – Дарина Брудна. У світі – День сміху.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 1 квітня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 1 квітня відзначають: Дар'я, Іван, Маріан, Софія.

Цього року на 1 квітня випала важлива дата в західній християнській традиції – Великий четвер. Цей день пов'язаний із вечерею Ісуса Христа з учнями перед його хресними стражданнями.

У Великий четвер у церкві після вечерні здійснюється літургія Василя Великого, а після неї здійснюється обряд "Омивання ніг", що нагадує про те, що Христос на Таємній вечері омив ноги апостолам. Загальна трапеза і чин після літургії особливі, оскільки навіть найсуворіші статути дозволяють заради цього пом'якшити піст.

У церковному календарі це дата вшанування пам'яті святих Дарії та її чоловіка Хрисанфа. У народі цей день назвали "брудним" через талий сніг, який перетворював ґрунтові дороги в бруд.

1 квітня також намагалися задобрити домовика, який, за повір'ям, прокидався до цього дня. Крім традиційного частування у вигляді молока, каші й шматочка хліба, домовика потрібно було порадувати чимось смішним. Наприклад, розповісти йому жарт або анекдот. Люди вірили, що якщо цього не зробити, що домовик почне пустувати.

Також на Дарину Брудну варто молитися святій про добробут і щастя у шлюбі.

День дурня (April Fools 'Day) або День сміху – це міжнародне свято, у який заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих або жартувати з них.

Яка погода буде в цей день, таким буде і 1 жовтня.

Яка Дарина – такий Покров (14 жовтня).

Якщо вночі 1 квітня не видно зірок – варто чекати потепління.

Якщо в цей день ясно і тепло, то літо буде сухим і вітряним.

У цей день почала цвісти верба – рік буде врожайний.

Не можна в цей день озиратися на жіночі голоси.

Не можна думати про погане, плакати й сумувати.

Раніше OBOZREVATEL публікував посівний календар на квітень 2021 року.