Посевной календарь на апрель 2021 года: когда и что лучше садить

Лунный посевной календарь на март 2021 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для посадки тех или иных сельскохозяйственных культур. Хотя второй месяц весны является достаточно прохладным, в саду и на огороде – хлопот немало.

Так, основная задача – подготовка рассады, которую необходимо пикировать, поливать и подкармливать. Кроме того, еще есть время для выращивания рассады скороспелых перцев и помидоров, а во второй половине месяца сеют рассаду огурцов, кабачков, патиссонов, дынь, арбузов, а также однолетних цветов. Как спланировать работы на участке с учетом влияния Луны, рассказывает OBOZREVATEL.

Дни 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 25, 26 и 28 апреля благоприятны для посевов и посадок любых растений.

6, 7, 11, 12 и 27 апреля, согласно лунному посевному календарю, не рекомендуется заниматься посевом, посадкой или пересадкой каких-либо растений.

Полнолуние – 27 апреля.

Новолуние – 12 апреля.

Растущая Луна – 13-26 апреля.

Убывающая Луна – 1-11 апреля, 28-30 апреля.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на апрель 2021 года. Во второй месяц весны верующие отмечают Благовещение, Вербное воскресенье, Лазареву субботу и другие праздники.