Названа самая стильная вещь в гардеробе-2021, которая заполонила все бутики. Фото

Вязаные жилетки стали горячим трендом сезона осень-зима 2021-2022 и появились во всех модных витринах Канн (Франция). Актуальную деталь используют в своих коллекциях как дорогие именитые бренды Gucci и Prada, так и более демократичные Mango и Zara.

Своим наблюдением в Facebook поделилась журналистка Людмила Семенюк, побывавшая в этом французском городе. Она также показала фотографии витрин популярных магазинов одежды.

Как указала Семенюк, еще недавно жилетки считались несовременными, а использовали эту деталь гардероба разве что дамы старшего возраста.

"То, что еще вчера мы считали таким, что отжило свое и даже старческим, сегодня из дизайнерских показов перекочевало в витрины магазинов. Всех цветов и во всех коллекциях во Франции", – написала журналистка.

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Она добавила, что чаще всего молодежь покупает жилетки черного цвета, тогда как женщины постарше – телесные или коричневые.

Журналист считает, что такой тренд не только выглядит хорошо, но еще и практичный.

"Именно так отреагировала мода на все нынешние проблемы человечества, предлагая то, чем мы дышим, – беречь от сквозняков, осеннего ветра и зимних морозов", – написала Семенюк.

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