Вытянут силуэт и сделают фигуру изящной: шесть цветов одежды, которые стройнят. Фото

Черный стройнит – и это неоспоримый факт. Однако это вовсе не означает, что дамы, которые хотят вытянуть силуэт и зрительно уменьшить формы, должны постоянно ходить в мрачной темной одежде.

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Не будем скрывать, что именно темные, холодные и приглушенные оттенки могут обеспечить желаемый эффект стройности, а вот светлые, теплые и яркие тона несколько прибавляют объем. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с теми цветами, которые делают фигуру изящной.

Черный

Черный мы уже упоминали и без него список "стройных" цветов не будет полноценным и правильным. Этот цвет есть в гардеробе каждой модницы и осмелимся предположить, что он там преобладает. И не удивительно, ведь черный идет всем без исключения. Он отлично справляется с задачей "корректировки" фигуры, за что его так сильно любят женщины.

Коричневый

Темно-коричневый цвет не только вытягивает силуэт, но еще и делает образ дорогим и изящным. Благородный шоколадный оттенок является спокойным и практичным, так что отлично впишется в базовые аутфиты. Особенно гармонично смотрится коричневый трикотаж, так что рекомендуем пополнить гардероб свитером или кардиганом такого цвета.

Графитовый серый

Серый графитовый оттенок способен корректировать фигуру, а образам придавать стиль. Важно выбирать тон потемнее, поскольку светлые вариации серого создадут противоположный эффект "увеличения".

Синий

Синий примечателен тем, что является холодным тоном, а значит, он имеет свойство визуально уменьшать. Синие джинсы с высокой посадкой из качественного плотного денима – яркое тому подтверждение. Вспомните, как красиво выделяется ваша талия и сексуально округляются бедра. С джинсами более светлого оттенка такого эффекта добиться будет куда труднее.

Темно-бордовый

Благородный винный оттенок, в котором любая дама выглядит на миллион. Однако он еще и обладает чудодейственным эффектом визуального уменьшения объемов. Особенно темно-бордовый подходит жгучим брюнеткам, подчеркивая их и без того яркую внешность.

Холодный зеленый

Спрятать все "неидеальности" фигуры поможет и холодный зеленый оттенок. Также советуем обратить внимание на изумрудный цвет, который добавит образу благородности и элегантности. Особенно красиво в таком цвете будет смотреться пальто прямого кроя или оверсайз-жакет.

Также OBOZREVATEL писал, о каких цветах нужно забыть, если хочется более стройную фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, а другая может исказить формы.

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