Забудьте о них, если хотите выглядеть стройнее! Четыре цвета одежды, которые сильно полнят

Каждая леди знает, что цвет способен скорректировать фигуру. Одна палитра оттенков делает тело подтянутым и спортивным, другая – может изуродовать формы. Не нужно верить тем, кто говорит, что цвет в выборе одежды не важен. При покупке обращайте внимание не только на качество, плотность ткани, фасон, но и вспоминайте, какие тона могут полнить и стройнить.

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OBOZREVATEL расскажет об "опасных" цветах, которые точно не подойдут девушкам в теле. Если же ваши формы чересчур изящны – запоминайте, какая гамма создаст нужный силуэт (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Белый

Белый сильнее других отражает световые волны. Именно поэтому границы между белым и другим оттенком размываются, и предмет кажется шире. Этот цвет визуально увеличивает объемы, делает фигуру массивней и тяжелее. Черный – наоборот, стройнит и вытягивает силуэт. Будьте осторожны с этой палитрой.

2. Все теплые оттенки

Желтый, красный, оранжевый, фуксия – отражают волны в коротком диапазоне. Если вы не хотите казаться еще больше, откажитесь от этой "опасной" гаммы. Ее можно заменить на бордовый, горчичный, кирпичный оттенки. Кроме того, красный, подчеркивает все несовершенства на коже.

3. Неоновые оттенки

Такие оттенки создают вокруг себя дополнительное цветовой поле, что визуально прибавляет килограммов. Особенно осторожно нужно относиться к длинным платьям, пальто, курткам или брюкам.

4. Серый

Серый находится между белым и черным, потому кажется модницам "нейтральным". Но это не так! Он будет полнить в темное время суток, потому что выглядит ярче, в сравнении с нехваткой солнечного цвета. Днем смело надевайте серые аутфиты, они не способны обезобразить фигуру.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, как подобрать цвета одежды, которые идут именно вам. Для каждого цветотипа существует палитра идеальных оттенков, подчеркивающих красоту и индивидуальность. Чтобы узнать, какие тона помогут вам сиять – читайте наш материал.

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