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Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Анна Паскевич
Мода
2 минуты
5,5 т.
Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Летом 2023 года стилисты рекомендуют отказаться от устаревших моделей обуви. К ним, в частности, относятся, балетки, кроссовки на танкетке, а также некоторые виды сандалий.

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При этом важно, чтобы летом, в пору прогулок на природе, обувь была не только красивой, но и удобной. OBOZREVATEL рассказывает, какие модели в этом сезоне окончательно ушли в прошлое.

Римские сандалии

Римские сандалии, которые еще называют "гладиаторы", уже давно не в тренде. Множество ремешков и завязок не добавляют изящества, а еще оставляют довольно неэстетичный загар.

Стилисты советуют заменить их сандалиями на ровном ходу или небольшом каблуке.

Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Балетки с круглым носком

Летом 2023 года актуальны балетки с квадратным, острым и скошенным носом. А "круглые" варианты на тонкой подошве зрительно укорачивают ноги и делают походку неуклюжей.

Также устарели банты, которыми раньше часто украшали такую обувь. На смену им пришли минималистичные модели или декорированные металлическими вставками.

Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Обувь с мехом

"Меховая" обувь, которая еще недавно была одним из главных трендов, теперь окончательно вышла из моды. Более того, она не подходит для жаркой погоды, а также плохо комбинируется с предметами базового гардероба.

Любительницам яркой и декорированной обуви рекомендуют подобрать пару на высокой платформе, украшенную металлическими вставками и цепями.

Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото
Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Кроссовки на танкетке

Кроссовки на танкетке, особенно скрытой, также вышли из моды. Им на замену пришли модели "из 90-х" на объемной или средней платформе. Их можно носить с высокими носками.

Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Сандалии на тонкой подошве

Считается, что тонкая плоская подошва портит походку и вредна для позвоночника. В трендах теперь сандалии на массивной или средней подошве. Актуальны как яркие, так и классические цвета, а также спортивные варианты, например "на липучке".

Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото
Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Ранее OBOZREVATEL назвал модели босоножек, которые будут самыми модными летом 2023 года. Самым актуальным вариантом остаются те, которые легко стилизовать как в вечернем образе, так и в повседневном наряде.

Также были названы 5 ошибок, которые почти все женщины совершают летом и от которых страдают глаза и кожа. В гонке за трендами мы иногда забываем о важных нюансах.

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