Выбросьте их немедленно! Пять моделей летней обуви, которые безнадежно устарели. Фото

Летом 2023 года стилисты рекомендуют отказаться от устаревших моделей обуви. К ним, в частности, относятся, балетки, кроссовки на танкетке, а также некоторые виды сандалий.

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При этом важно, чтобы летом, в пору прогулок на природе, обувь была не только красивой, но и удобной. OBOZREVATEL рассказывает, какие модели в этом сезоне окончательно ушли в прошлое.

Римские сандалии

Римские сандалии, которые еще называют "гладиаторы", уже давно не в тренде. Множество ремешков и завязок не добавляют изящества, а еще оставляют довольно неэстетичный загар.

Стилисты советуют заменить их сандалиями на ровном ходу или небольшом каблуке.

Балетки с круглым носком

Летом 2023 года актуальны балетки с квадратным, острым и скошенным носом. А "круглые" варианты на тонкой подошве зрительно укорачивают ноги и делают походку неуклюжей.

Также устарели банты, которыми раньше часто украшали такую обувь. На смену им пришли минималистичные модели или декорированные металлическими вставками.

Обувь с мехом

"Меховая" обувь, которая еще недавно была одним из главных трендов, теперь окончательно вышла из моды. Более того, она не подходит для жаркой погоды, а также плохо комбинируется с предметами базового гардероба.

Любительницам яркой и декорированной обуви рекомендуют подобрать пару на высокой платформе, украшенную металлическими вставками и цепями.

Кроссовки на танкетке

Кроссовки на танкетке, особенно скрытой, также вышли из моды. Им на замену пришли модели "из 90-х" на объемной или средней платформе. Их можно носить с высокими носками.

Сандалии на тонкой подошве

Считается, что тонкая плоская подошва портит походку и вредна для позвоночника. В трендах теперь сандалии на массивной или средней подошве. Актуальны как яркие, так и классические цвета, а также спортивные варианты, например "на липучке".

Ранее OBOZREVATEL назвал модели босоножек, которые будут самыми модными летом 2023 года. Самым актуальным вариантом остаются те, которые легко стилизовать как в вечернем образе, так и в повседневном наряде.

Также были названы 5 ошибок, которые почти все женщины совершают летом и от которых страдают глаза и кожа. В гонке за трендами мы иногда забываем о важных нюансах.