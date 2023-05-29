Эти босоножки будут самыми модными летом 2023: с чем носить, чтобы выглядеть непревзойденно. Фото

Каждое лето модницы отказываются от закрытой и некомфортной обуви на шпильке в пользу более легких и открытых моделей. Самым актуальным вариантом в жару остаются босоножки, которые легко стилизовать как в вечернем образе, так и в повседневном наряде.

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От некоторых пар модные эксперты советуют отказаться, чтобы не выглядеть нелепо. OBOZREVATEL решил рассказать о стильных босоножках, которые будут смотреться непревзойденно этим летом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На платформе

Идеальная пара летней обуви для красавиц, стремящихся казаться выше, но не готовых в жару обувать каблуки – босоножки на платформе. Это отличная возможность с комфортом передвигаться летом и визуально сделать фигуру более стройной. Лучше всего они будут смотреться в комбинации с платьями.

С тоненькими ремешками

Открытые босоножки с тоненькими ремешками – тренд сезона. Они смотрятся стильно и минималистично даже в ярких цветах, а также уберегут от жаркой погоды. Советуем не совмещать их с брюками или лосинами.

На стойких каблуках

Для вечернего выхода или официальной встречи подойдут босоножки на невысоком каблуке. Важно выбирать пары с открытым носком и без чрезмерного декора.

Сандалии

Не стоит бояться комбинировать элегантные образы с такой практичной обувью. Дизайнеры давно продемонстрировали, что легкие сандалии могут выглядеть стильно и "дорого" даже без платформы и каблука. Следует обратить внимание на лаконичные модели базовых цветов.

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