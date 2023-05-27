Страдают кожа и глаза: 5 модных ошибок, которые почти все женщины совершают летом

Лето – чудесное время, когда можно спрятать теплые вещи, и создавать образы из легкой и приятной к телу одежды. Однако в гонке трендами мы иногда забываем об определенных нюансах. Например, просвечивается ли платье или юбка. Если да – на улице все увидят, какое белье вы надели.

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Узнайте, какие модные ошибки чаще всего допускают женщины, и как этого избежать. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Слишком тонкая ткань

При одном освещении одежда может казаться пикантно прозрачной, а на солнце – пошлой. Советуем перед выходом из дома стать перед окном с солнечной стороны и убедиться, что не видно "лишнее". Если же материал слишком тонкий, наденьте в нюдовом цвете белье и подъюбник или комбинацию под платье. Так на улице вы будете чувствовать себя увереннее.

2. Экстра-мини и глубокое декольте

Здесь дело даже не в том, насколько вы смелы в выборе одежды. После зимней и весенней прохлады коже следует привыкнуть к ультрафиолету. Иначе есть большой риск получить ожоги. Советуем защищать тело от агрессивного солнца. Для этого используйте защитный крем и легкую, но закрытую одежду. Так кожа будет увлажненной и ухоженной.

3. Пребывание на улице без очков

Этот аксессуар любят далеко не все. И зря. Ультрафиолет вреден для глаз тем, что способен ухудшать остроту зрения. Используйте для защиты качественные солнцезащитные очки с UV-фильтром, которые подходят вашей форме лица.

4. Тесная одежда

В тесной одежде летом очень жарко. Кроме того, это ухудшает нормальный теплообмен и приводит к перегреву тела. Эффект усиливается, если на вас вещи из синтетических тканей. Советуем летом отдавать предпочтение нарядам свободного кроя и оверсайзу.

5. Джинсы из плотного денима

Часто бывает так, что женщины носят одни и те же джинсы в любое время года. Однако летом организм перегревается от темного цвета и плотного материала. Носите в теплую погоду льняные брюки, просторные кюлоты или другие модели, в которых вам не будет жарко.

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