Всегда актуальны: 5 моделей летних платьев, которые носили в ХХ веке, и в трендах сегодня. Фото образов

Вы можете схитрить – не обновлять каждое лето гардероб. Для этого стоит "запастись" платьями, которые не один десяток лет остаются актуальными. Например, наряды в бельевом стиле в 50-е носила Мэрилин Монро, а сегодня – Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и не только.

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Мы подготовили подборку платьев, которые еще долго будут в трендах. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-комбинация

Эта модель легко сочетается как с кроссовками или кедами, так и с босоножками и туфлями-лодочками. Если у вас есть платье в нейтральной гамме, смело делайте выбор в пользу ярких оттенков – фуксии, изумрудного, желтого и так далее. Все эти краски понадобятся как в 2023, так и спустя 5-10 лет.

2. Платье-рубашка

Классическое удлиненное платье-рубашка – чрезвычайно вариативная вещь. Его можно носить со свитером, кардиганом или жилетом, классическим или oversize-пиджаком, с брюками в тон и платком вместо ремня. Дополните аутфит акцентными украшениями и сумочкой.

3. Чайное платье

Чайным называется платье из легких материалов со слегка приталенным силуэтом. Она имеет разные рукава: от длинных до кокетливых лепестков. Сюда удачно впишется пара кроссовок, минималистичные босоножки, лоферы или мюли.

4. Сарафан

На лето отлично подойдет сарафан из натуральных легких тканей (лен, хлопок, сатин и т.п.). Если же у вас есть модель в стиле 60-х из плотного материала, то она будет уместна в прохладную погоду, и удачно скомбинируется с футболкой или лонгсливом.

5. Лаконичные трикотажные модели

Трикотажные платья понадобятся не только осенью и зимой. Есть модели из тонкого материала, например, платье-поло или силуэтное. Они идеально подходят в легкую прохладу или для утренних прогулок. Их можно надевать как с босоножками, так и с туфлями-лодочками или лоферами.

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