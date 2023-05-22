Не только черный: 5 цветов в одежде, которые делают стройнее всех женщин

Как можно визуально скорректировать фигуру и выглядеть выше? Во-первых, нужно правильно подобрать крой. Например, наденьте брюки с высокой посадкой, платье на запах, монохромную одежду или с V-вырезом. Во-вторых, обратите внимание на цвета ваших вещей. Так, темные, холодные и приглушенные оттенки "убирают" килограммы, а яркие – прибавляют объем.

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Какие цвета следует добавить в гардероб – читайте в материале OBOZREVATEL. Не ограничивайтесь черным. Экспериментируйте с разными красками.

1. Винный

Темно-пурпурный или цвет вина подходит для тех, кто любит красную одежду, но при этом хочет визуально скорректировать фигуру. Особенно этот оттенок подходит шатенкам и брюнеткам. Советуем выбирать удлиненные пиджаки, юбки мидакси, платья и костюмы в такой гамме – и у вас будет изысканный образ.

2. Графитовый

Это глубокий, насыщенный оттенок серого. Он очень универсален и загадочен. А еще – визуально корректирует фигуру и придает образу солидности. Добавьте в гардероб платье или костюм в этом цвете, чтобы надевать их на официальные встречи или походы в ресторан.

3. Коричневый

Многие девушки избегают в своих образах шоколадного. И зря. Он спокоен и практичен, имеет изысканный и дорогой вид. Особенно привлекательны в темно-коричневом цвете свитера, брюки, кардиганы, платья, длинные тренчи и костюмы.

4. Темно-синий

Синий в холодных оттенках визуально уменьшает объемы фигуры. Вы можете смело выбирать в этом цвете силуэтные платья и слегка приталенный пиджак с брюками. Результат вам понравится. Дополните образ мюлями, туфлями-лодочками, слингбеками или лоферами.

5. Холодный зеленый

Обратите внимание на изысканный изумрудный цвет. Он любой ваш образ сделает дорогим и эффектным, а также скорректирует силуэт. Это может быть пальто прямого кроя, строгий пиджак, рубашка или платье.

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