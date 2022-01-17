Важен баланс. Как правильно носить сумку с верхней одеждой и не выглядеть нелепо

Украинский стилист и имиджмейкер Яна Щебельская рассказала, как правильно носить сумки с верхней одеждой, чтобы не показаться нелепой. Эксперт советует обращать внимание на баланс между нарядом и аксессуаром.

На своей странице в Instagram Щебельская опубликовала подборку микса сумки с пальто и куртками различного кроя. Стилист показала подписчикам образы стритстайлеров.

"Лично мне очень нравятся варианты, когда сумка как цветовое пятно на фоне монохромно сочетания. А еще классно когда объёмный пуховик или тедди, а поверх него кросс-боди", – написала эксперт.

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По ее словам, большой верх и огромная сумка - в реальной жизни будет добавлять массы и выглядеть сложно.

Подобная ситуация, только наоборот, сложится при сочетании огромного пуховика и маленькой сумочки. В этом случае аксессуар потеряется.

При выборе сумки стоит обратить внимание и на цвет одежды или принт. Эти два элемента будут хорошо выглядеть в сочетании между собой.

К пальто сумку лучше выбирать средних размеров. Так она не потеряется в образе и дополнит его.

Если вы надеваете куртку, смело берите самую маленькую сумку из своей коллекции. Акцент можно сделать на цвете.

К пуховику выбирайте огромную сумку-мешок. Образ будет закончен и не вызовет споров.

Пиджак можно сочетать с аксессуаром любого размера. А если он будет иметь схожий с верхней одеждой принт, образ будет идеальным.

Также отметим, что в 2022 году в моде нет табу на сочетание сумок с определенным стилем. Аксессуар в классического типа подойдет и под трендовый спортивный костюм.

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