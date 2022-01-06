Как носить тигровый принт в 2022 году. Шесть стильных образов

Obozrevatel
Мода
3 минуты
1,1 т.
Как носить тигровый принт в 2022 году. Шесть стильных образов

2022 год – год Тигра, поэтому в тренде будут все оттенки этого благородного животного. Практикующий украинский стилист-имиджмейкер Анна Леканова составила шесть самых модных образов, как носить тигровый принт в новом году.

Эксперт опубликовала примеры нарядов для модниц на своей странице в Instagram. Она утверждает, что анималистичные расцветки уже стали вечной классикой. Кроме леопардовых принтов в 2022-ом в этот список можно смело отнести и тигровый. Однако стилист акцентирует, что в этом образе, важно не переборщить и правильно скомбинировать образ.

В частности, столь насыщенный принт лучше всего сочетать с простыми и однотонными вещами, чтобы акцент в итоге остался лаконичным.

Видео дня

"Как и любой животный принт, тигр станет стильным акцентом в образе, но здесь важно не переборщить. Лучше всего комбинировать тигра с простыми однотонными вещами",– советует стилист.

Тигр – покровитель моды в 2022 году.

Юбки. Если ваш выбор пал на тигровую юбку, то ее лучше дополнить однотонным вязанным свитером черного, горчичного или белого оттенков. Не рекомендуется добавлять в этот образ еще какие-нибудь элементы с подобной расцветкой. Но если вы во что бы то ни стало стремитесь еще больше разнообразить свой look, то лучше ограничиться пиджаком в мелкую клетку. Таким образом наряд не будет вызывающим, но и не сильно сдержанным.

К юбке с тигровым принтом подойдет вязаный свитер.

Платья. Этот вариант одежды можно сочетать с кожаными пиджаками, обувью в главный цвет основного наряда или однотонными сумочками. Стоит обратить внимание, что разбавлять образ более чем тремя цветами не рекомендуется.

Тигровые платья можно дополнить однотонными аксессуарами.

Верхняя одежда. Тут действует то же самое правило – ее лучше всего комбинировать с простыми однотонными вещами. К примеру, черным платьем, кофтой или юбкой в тон тигровому пальто или шубе. Но не стоит подбирать аксессуары с таким же принтом. Это допустимо в случае, если главный наряд в такой расцветке для вас табу.

Верхняя одежда в тигровом принте – смелое решение.

Кофты. Это, пожалуй, самый уникальный вариант, который в таком принте можно сочетать с абсолютно любой одеждой – синими джинсами, белыми брюками или черной мини-юбкой. Также в этом сезоне вязаные тигровые свитера подойдут как к классическим лодочкам на шпильке, так и к ботфортам и даже к спортивным трекам.

Тигровые кофты подойдут под любые брюки и юбки.

Комбинезоны и костюмы. Здесь также не стоит перебарщивать. Выбирая данную одежду в модном принте зимы-2022, искать подобные расцветки на других вещах и аксессуарах, уже не стоит. Но этот образ можно дополнить однотонным пальто горчичного цвета или сумочкой с массивным золотым ремешком-цепочкой.

Комбинезоны и костюмы в тигровой расцветке можно дополнить верхней одеждой или аксессуаром в главный тон образа.

Сумки. Аксессуар с тигровым принтом всегда можно сочетать с такой же обувью или дополнить к верхней одежде в главный тон модной расцветки. При этом стилист утверждает, что носить можно как клатчи, так и сумки-мешки, выполненные в цвете тигра.

Сумки в принте 2022 года можно, как и раньше, сочетать с обувью.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2022 в моде длинные минималистические пуховики с поясом, оверсайз дубленки и даже куртки спортивного стиля.

УкраинаСтильМода