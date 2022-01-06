Как носить тигровый принт в 2022 году. Шесть стильных образов

2022 год – год Тигра, поэтому в тренде будут все оттенки этого благородного животного. Практикующий украинский стилист-имиджмейкер Анна Леканова составила шесть самых модных образов, как носить тигровый принт в новом году.

Эксперт опубликовала примеры нарядов для модниц на своей странице в Instagram. Она утверждает, что анималистичные расцветки уже стали вечной классикой. Кроме леопардовых принтов в 2022-ом в этот список можно смело отнести и тигровый. Однако стилист акцентирует, что в этом образе, важно не переборщить и правильно скомбинировать образ.

В частности, столь насыщенный принт лучше всего сочетать с простыми и однотонными вещами, чтобы акцент в итоге остался лаконичным.

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"Как и любой животный принт, тигр станет стильным акцентом в образе, но здесь важно не переборщить. Лучше всего комбинировать тигра с простыми однотонными вещами",– советует стилист.

Юбки. Если ваш выбор пал на тигровую юбку, то ее лучше дополнить однотонным вязанным свитером черного, горчичного или белого оттенков. Не рекомендуется добавлять в этот образ еще какие-нибудь элементы с подобной расцветкой. Но если вы во что бы то ни стало стремитесь еще больше разнообразить свой look, то лучше ограничиться пиджаком в мелкую клетку. Таким образом наряд не будет вызывающим, но и не сильно сдержанным.

Платья. Этот вариант одежды можно сочетать с кожаными пиджаками, обувью в главный цвет основного наряда или однотонными сумочками. Стоит обратить внимание, что разбавлять образ более чем тремя цветами не рекомендуется.

Верхняя одежда. Тут действует то же самое правило – ее лучше всего комбинировать с простыми однотонными вещами. К примеру, черным платьем, кофтой или юбкой в тон тигровому пальто или шубе. Но не стоит подбирать аксессуары с таким же принтом. Это допустимо в случае, если главный наряд в такой расцветке для вас табу.

Кофты. Это, пожалуй, самый уникальный вариант, который в таком принте можно сочетать с абсолютно любой одеждой – синими джинсами, белыми брюками или черной мини-юбкой. Также в этом сезоне вязаные тигровые свитера подойдут как к классическим лодочкам на шпильке, так и к ботфортам и даже к спортивным трекам.

Комбинезоны и костюмы. Здесь также не стоит перебарщивать. Выбирая данную одежду в модном принте зимы-2022, искать подобные расцветки на других вещах и аксессуарах, уже не стоит. Но этот образ можно дополнить однотонным пальто горчичного цвета или сумочкой с массивным золотым ремешком-цепочкой.

Сумки. Аксессуар с тигровым принтом всегда можно сочетать с такой же обувью или дополнить к верхней одежде в главный тон модной расцветки. При этом стилист утверждает, что носить можно как клатчи, так и сумки-мешки, выполненные в цвете тигра.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой 2022 в моде длинные минималистические пуховики с поясом, оверсайз дубленки и даже куртки спортивного стиля.