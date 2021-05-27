В сети показали моделей 90-х в откровенных платьях. Фото

В сети опубликовали снимки с модного показа, на котором продемонстрировали, какие платья создавали дизайнеры в 1998 году. Так, коллекция была представлена на весну-лето.

Автором данной одежды является французский модельер Тьерри Мюглер. Соответствующие фото разместили на странице в Instagram Nineties Anxiety (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Судя по кадрам, в то время на пике популярности были розовый и черный цвета. Дизайнеры изготавливали платья с пикантными вырезами, и при этом блестящие.

Сами модели ничуть не отличаются от тех, которые выходят на подиум в наши дни. В 90-х каждая девушка была с элегантной прической, ярким макияжем с акцентом на глаза или губы. Свои образы они украшали стильной обувью и аксессуарами.

Напомним, ранее мы писали, что в 90-х модницы узнали о таких стилях в одежде, как унисекс, милитари, спортивный, кэжуал и гранж. Зачастую все эти направления объединялись в рамках одного образа, что делало его ярким и привлекающим внимание.

Последнее десятилетие прошлого века запомнилось особым стилем, который не подчинялся никаким модным канонам. Oversize, деним, клетчатые рубашки и тяжелые ботинки – то, чем запомнилась эта эпоха.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилист Екатерина Полякова собрала для модниц чеклист летнего гардероба 2021. Так, в этом сезоне на пике популярности будут костюмы, юбки миди или мини, плетеные сумки, а также стильные белые рубашки.