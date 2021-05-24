Костюмы и плетеные сумки будут на пике популярности в летнем гардеробе 2021

Стилист Екатерина Полякова собрала для модниц чеклист летнего гардероба 2021. Так, в этом сезоне на пике популярности будут костюмы, юбки миди или мини, плетеные сумки, а также стильные белые рубашки.

По словам эксперта, эти вещи пригодятся для образов на каждый день и не только отпускных. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Платья и комбинезоны

Воздушные летящие платья просто созданы для лета. К этому нужно добавить всего лишь обувь и модную сумочку. То же самое и с комбинезонами.

Костюмы

Костюм также обеспечит массу образов для лета – светло нежного или яркого насыщенного цвета. Вместо брюк может быть юбка или даже шорты.

Юбки и шорты

Отдельно стоит добавить другие юбки и шорты. Например, юбки мини или миди из легких материалов. Из шорт можно выбрать бермуды, джинсовые или костюмные.

Майки и футболки

Чем больше их в летнем гардеробе, тем лучше. Всегда пригодятся простые топы, которые впишутся в любой лук отдельно, и как слой под что-то.

Рубашки

Рубашка – идеальный второй слой для летних луков. Ее можно надевать поверх топа. Цвета разные: белые или модные яркие.

Босоножки и сандалии

Чтобы ваши летние образы были разнообразными, лучше выбрать одну пару обуви более практичную и удобную, а вторую – изящную с тонкими ремешками.

Сумки

Плетеная сумка – мастхэв на лето. Вписывается в любой образ, даже совсем не пляжный – можно носить и по городу. Также можно добавить акцентную яркую.

Платки, кепки, панамки

Не забудьте добавить в летний гардероб головной убор – он прибавит стиля и защитит от солнца. Можно выбрать кепку, панамку или просто платок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года. Среди них – массивные кроссовки, юбка плисе и другие вещи.