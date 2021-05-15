В сети показали, как украинские женщины одевались ​в 2000-х. Фото

В сети показали снимки, на которых украинские женщины позировали со стильными прическами и в ярких нарядах. Эти кадры датируются 2000-ми годами.

Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте "Амнезия". Отмечается, что ранее они публиковались в молодежном журнале "Молоко" в рубрике "Консьюмеризм" (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

На первом снимке запечатлены четыре девушки. Одна из них позировала в черном платье с принтом в горошек и колготах в сетку. Другие – в модных юбках и футболке, либо в рубашке. У всех модниц можно заметить трендовую прическу – каскад с челкой.

На втором снимке запечатлены девушки в стильных джинсовых штанах с низкой посадкой и в майках с широкими бретелями. Они появились перед камерой с трендовой прической "ежик" с челкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали снимки украинских женщин 70х-80-х годов. Автором съемки является Вили Фургало – легенда львовского художественного андеграунда. На кадрах многие красавицы запечатлены в модных образах и с трендовой прической с начесом во время прогулки, сидя в машине или просто позируя посреди улицы.