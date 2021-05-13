В сети показали, как выглядели украинские женщины в 70-80-х годах. Фото

В сети опубликовали снимки украинских женщин 70х-80-х годов. Автором съемки является Вили Фургало – легенда львовского художественного андеграунда.

На кадрах многие красавицы запечатлены в модных образах и с трендовой прической с начесом во время прогулки, сидя в машине или просто позируя посреди улицы. Другие же женщины появились перед камерой обнаженными. Соответствующие фото опубликовало издание "Амнезия" на странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Еще одни черно-белые кадры – это студийные портреты. На них женщины показывали разные эмоции: от улыбки до слез.

Вили Фургало – львовский фотограф, фотоархив которого насчитывает более 15.000 снимков. Героями его съемок были дети, женщины, хиппи и представители творческого андеграунда города. Большинство его кадров сделано именно во Львове в период с 1974 по 2001 годов. Некоторое время работал штатным фотографом в местном Историческом музее.

В 90-х Вили также делал фотографии юного Святослава Вакарчука и первый состав группы Океан Эльзы, в который входили Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали портреты из украинских фотоателье XIX века. Тогда безоговорочным лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер. Он родом из Волыни, учился искусству в Вене, а в 1850-х переехал в Киев и увлекся фотографией.