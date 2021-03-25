В моду возвращается тренд из 70-х. Фото
В этом сезоне стиль пэчворк снова становится популярным из-за своей универсальности. Ведь мода во время пандемии тоже изменилась: теперь люди нацелены на более бережное потребление вещей.
Впервые тренд появился в 70-х годах, когда модницы донашивали старую одежду, сшивая и постоянно переделывая ее. Об этом пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
В 2019 стиль пэчворк появился на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а также украинского бренда Ksenia Schnaider. А джинсы, которые были созданы из разных кусочков денима, обрели широкую популярность не только в Украине, но и во всем мире.
Такие знаменитости как Ельза Хоск, Бланка Миро и Эмили Синдлев демонстрируют в своих блогах этот тренд, сочетая его с простыми худи, грубыми ботинками, вязаными кардиганами и шелковыми брюками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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