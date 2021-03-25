В моду возвращается тренд из 70-х. Фото

Любовь Блажко Мода 14:05, 25.03.2021 Обновлено: 14:08, 25.03.2021

В этом сезоне стиль пэчворк снова становится популярным из-за своей универсальности. Ведь мода во время пандемии тоже изменилась: теперь люди нацелены на более бережное потребление вещей.

Впервые тренд появился в 70-х годах, когда модницы донашивали старую одежду, сшивая и постоянно переделывая ее. Об этом пишет издание Elle (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В 2019 стиль пэчворк появился на показах Tom Ford, Missoni, Chloe, а также украинского бренда Ksenia Schnaider. А джинсы, которые были созданы из разных кусочков денима, обрели широкую популярность не только в Украине, но и во всем мире.

Такие знаменитости как Ельза Хоск, Бланка Миро и Эмили Синдлев демонстрируют в своих блогах этот тренд, сочетая его с простыми худи, грубыми ботинками, вязаными кардиганами и шелковыми брюками.

Marques`Almeida.
Elle.ua
Bon Prix.
Elle.ua
Diesel.
Elle.ua
Ksenia Schnaider.
Elle.ua
Dolce & Gabbana.
Elle.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.

  • Какую обувь нужно носить этой весной. Стилист Екатерина Полякова рассказала, что есть универсальные модели обуви (база) и полная их противоположность – антитренды, которые могут испортить образ. Здесь важно не ошибиться, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно.

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