В моду вернулись самодельные украшения: с чем их носить

В моду снова вернулись самодельные украшения, которые были популярны в 60-х годах. Среди них фенечки, яркие кулоны, бусы и именные браслеты.

Подобные аксессуары можно найти в Balenciaga, Isabel Marant, Chloe, в массмаркетах или сделать самостоятельно. Об этом пишет Wonderzine.

Как стало известно, цветные украшения ручной работы были популярны в 60-х годах. Участники движения хиппи вдохновлялись культурой коренных народов США и Африки. Среди знаменитостей подобные аксессуары носили Дженис Джоплин, Грейс Слик и другие.

На сегодняшний день бусины со смайликами, бабочками и прочим снова стали популярны. Итальянский бренд Carolina Bucci со своим набором для рукоделия дарит клиентам возможность кастомизации: свой браслет или ожерелье покупатель делает самостоятельно, под настроение или к определенному образу. Такие же наборы можно найти в H&M.

Отмечается, что во время локдауна многим пришлось заняться чем-то интересным, например, рукоделием. Со временем своими дизайнерскими успехами начали делиться в TikTok и других соцсетях.

Разноцветные украшения можно адаптировать к своему гардеробу. Так, самодельный браслет, ожерелье и серьги станут ярким акцентом в образах с классической рубашкой, жакетом и брюками свободного кроя, гармонично дополнят свитер и джинсы или романтическое платье.

Для интересных образов можно совместить несколько трендов: яркие кольца – с жилетом, цветной чокер – с кардиганом.

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