В Киеве открылась выставка платьев Одри Хепберн, Ингрид Бергман и других кинодив ХХ века. Фото

В Киеве с 16 по 31 декабря будет работать выставка винтажных платьев, в которых в свое время блистали Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Лана Тернер, Анна Маньяни и другие кинодивы прошлого столетия. Всего киевляне и гости столицы смогут увидеть 30 нарядов, представленных итальянским домом моды Гаттиони.

Об этом сообщили организаторы выставки "Мода и звезды во времена Голливуда на Тибре" на своей странице в Facebook. Экспозиция посвящена всем актрисам, наряды для которых создавала дизайнер из Италии Фернанда Гаттинони.

Посетители выставки увидят образы из кинолент 50-60-х годов прошлого века. Перед ними будут стоять манекены в платьях, которые Ингрид Бергман надевала в фильме "Европа 51" и "Цветок кактуса". Американка Лана Тернер снималась в наряде от Гаттинони во время работы в Риме над картиной "Пламя и плоть".

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На выставке представлено несколько луков из коллекции к фильму "Казанова", принадлежавших актрисе Ким Новак. Кинодиве из Британии Одри Хепберн и ее нарядам посвятили, пожалуй, больше всего места и времени. Украинцы смогут увидеть изысканные платя знаменитости, которые Гаттинони пошила для роли Наташи в фильме "Война и мир".

Как отмечают организаторы выставки, со второй половины 1940-х годов римское ателье Гаттинони посещали первые леди стран и жены послов – от Эвиты Перон (бывшая первая леди Аргентины) до Клер Бут Люс (экс-конгрессвумен США).

С 2010 года выставка путешествует по всему миру. Она успела побывать в Париже, Риме, Нью-Йорке, Лондоне, Бангкоке и других странах. В конце 2021-го она наконец-то добралась до Украины, где проработает до Нового года. Чтобы увидеть винтажные платья, необходимо посетить арт-пространство Mandarin Maison (5-й этаж Mandarin Plaza, ул. Бассейная, 6) в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL писал, что участницы конкурса "Мисс Мира-2021", который состоится в ночь с 16 на 17 декабря, показали национальные костюмы, в которых они появятся на сцене во время дефиле-открытия. Представительница Украины Александра Яремчук выступит в белоснежном платье приталенного кроя, вышитом элементами национальных мотивов бордового цвета. Голову модели украсит экстравагантный венок с золотыми колосками и вуалью.