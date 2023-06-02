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Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Анастасия Ковалева
Мода
2 минуты
3,2 т.
Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно и чувствовать себя хорошо. Именно поэтому важно выбирать "правильную" одежду, а особенно "низ".

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OBOZREVATEL сделал подборку моделей брюк, которые давно вышли из моды. Такие "низы" полнят и портят фигуру.

Спортивные леггинсы

Несколько лет назад была мода на леггинсы, которые носят в сочетании с повседневными стилизациями. Эти ультраприталенные брюки подчеркивают фигуру, но в то же время подчеркивают все ее недостатки. Они крайне невыгодны дамам с фигурой "яблоко" — плотно обтягивают бедра и подчеркивают недостатки в области живота. Кроме того, они часто неприглядно полупрозрачны.

Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Слишком "украшенные" джинсы

Независимо от возраста, вы можете чувствовать себя хорошо в своем теле и эффектно выглядеть. Однако важно правильно подобрать гардероб. Дамы в возрасте 50 лет и старше любят носить джинсы — эти универсальные неподвластные времени брюки подходят для большинства стилей. Для того, чтобы хорошо выглядеть, они должны соответствовать фигуре.

Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Бриджи

Эти модные десять лет назад штаны до сих пор охотно носят многие женщины за 50, особенно в жаркие дни, как альтернативу шортам. К сожалению, это не лучший выбор. Такой крой очень укорачивает фигуру, делая ее приземистой. Это также показывает лишние килограммы и оптически утолщает икры. Их однозначно лучше заменить длинными брюками из тонкого воздушного материала (например, льна или вискозы) или воздушной юбкой.

Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Дамы старше 50 лет охотно носят классические тканевые брюки с завышенной талией и слегка расклешенными штанинами. Цвета земли и нежные пастельные тона – бежевый, серый, бежевый, нежно-розовый, оливково-зеленый или оттенки коричневого – идеальны. Дамы, которым нравятся более интенсивные цвета, могут сделать ставку на пастельный желтый или синий. Для больших выходов лучше всего выбирать модели с изящной складкой.

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