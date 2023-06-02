Три ошибки в подборе брюк для женщин 50+: полнят и делают образ нелепым. Фото

Каждая женщина хочет выглядеть привлекательно и чувствовать себя хорошо. Именно поэтому важно выбирать "правильную" одежду, а особенно "низ".

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OBOZREVATEL сделал подборку моделей брюк, которые давно вышли из моды. Такие "низы" полнят и портят фигуру.

Спортивные леггинсы

Несколько лет назад была мода на леггинсы, которые носят в сочетании с повседневными стилизациями. Эти ультраприталенные брюки подчеркивают фигуру, но в то же время подчеркивают все ее недостатки. Они крайне невыгодны дамам с фигурой "яблоко" — плотно обтягивают бедра и подчеркивают недостатки в области живота. Кроме того, они часто неприглядно полупрозрачны.

Слишком "украшенные" джинсы

Независимо от возраста, вы можете чувствовать себя хорошо в своем теле и эффектно выглядеть. Однако важно правильно подобрать гардероб. Дамы в возрасте 50 лет и старше любят носить джинсы — эти универсальные неподвластные времени брюки подходят для большинства стилей. Для того, чтобы хорошо выглядеть, они должны соответствовать фигуре.

Бриджи

Эти модные десять лет назад штаны до сих пор охотно носят многие женщины за 50, особенно в жаркие дни, как альтернативу шортам. К сожалению, это не лучший выбор. Такой крой очень укорачивает фигуру, делая ее приземистой. Это также показывает лишние килограммы и оптически утолщает икры. Их однозначно лучше заменить длинными брюками из тонкого воздушного материала (например, льна или вискозы) или воздушной юбкой.

Дамы старше 50 лет охотно носят классические тканевые брюки с завышенной талией и слегка расклешенными штанинами. Цвета земли и нежные пастельные тона – бежевый, серый, бежевый, нежно-розовый, оливково-зеленый или оттенки коричневого – идеальны. Дамы, которым нравятся более интенсивные цвета, могут сделать ставку на пастельный желтый или синий. Для больших выходов лучше всего выбирать модели с изящной складкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какая прическа из 60-х снова ворвалась в моду. Она не только подходит женщинам с любыми чертами лица, но и заметно освежает образ. Звезды отдают предпочтение этой модели. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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