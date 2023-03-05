Louis Vuitton попал в новый скандал из-за буквы V и компрометирующих цветов: россияне уже заявили о поддержке от бренда

Французский дом моды Louis Vuitton представил новую коллекцию женской одежды, что спровоцировало разжигание скандала в сети. Дело в том, что бренд использовал для рекламной кампании белый, синий и красный цвета, дополнив их черной буквой V.

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Казалось бы, это всего лишь цвета французского флага и одна из главных букв в названии компании, но россияне увидели в этом совершенно другой смысл. Впрочем, как и украинцы, которые пытаются разобраться, почему бренд решил именно сейчас, когда Россия ведет разрушительную и убийственную войну против Украины, использовать такую компрометирующую палитру да еще и в сочетании с буквой V – одним из символом российских оккупантов. Скандальная реклама появилась на официальной странице Louis Vuitton в Instagram.

Помимо того, что граждане страны-террористки увидели в опубликованном ролике российский триколор, они также заметили в нем флаг так называемой "ДНР". Откровенно говоря, не заметить его было крайне трудно.

Украинские интернет-пользователи под постом пишут, что модный дом всего-навсего использовал цвета флага своей родной страны – Франции. Однако россияне уже поспешили засыпать страницу бренда комментариями: "Слава России", "Спасибо за поддержку", "Теперь буду носить только Louis Vuitton", "Путин – президент мира" и прочим бредом.

А вот некоторые украинцы предполагают, что авторы рекламной кампании выбрали такие цвета намеренно, полностью осознавая, что это вызовет ажиотаж в Интернете. Таким образом они якобы хотели привлечь к себе внимание и поднять охваты в соцсетях. Если так, то их идея сработала, ведь в среднем под публикациями бренда собирается 150-200 комментариев, а под компрометирующим видео их уже около семи тысяч (на момент написания новости).

И пока украинские юзеры пытаются выяснить, почему Louis Vuitton, осознавая ситуацию с мире, решается на такую кампанию, из государства-агрессора продолжают строчить радостные комментарии: "Шикарные цвета! Россия", "Цвета красивые, а буква моя любимая V", "С такой рекламой в России можно сделать хорошую кассу. Вся Европа вместе столько не купит, сколько россияне", "С нами Бог и Louis Vuitton", "Хорошая реклама. Слава России, Слава ДНР", "Наши везде".

Отметим, это не первый подобный скандал с Louis Vuitton. В марте прошлого года бренд выпустил коллекцию ювелирных изделий LVVolt. На браслетах, серьгах и кольцах объединили две буквы L и V, напоминающие вместе символ Z. Сеть возмутили эти украшения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в скандал попал американский модный журнал V Magazine. На его обложке засветилась популярная российская модель Ирина Шейк, которая так и не осудила свою родину за полномасштабное вторжение в Украину. В связи с названием глянца на снимках позади россиянки фигурирует также буква V. Подробности – в нашем материале.

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